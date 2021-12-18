تمهيدًا لتأجيلات أكبر في إنجلترا؟ كأس كاراباو ضحية كورونا!

استقر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على تغيير النظام التاريخي لبطولة كأس كاراباو في حال أن استمر وضع تفشي فيروس كورونا ومعه تأجيل مباريات البطولات المحلية.

وتفشى كورونا بصورة كبيرة داخل أغلب أندية الدوري الإنجليزي، مما تسبب في تأجيل ما يزيد عن 8 مباريات حتى الآن دون وضع مواعيد بديلة لها.

الاقتراحات لمواجهة الوضع الحالي الصعب وصلت إلى درجة إيقاف الدوري الإنجليزي حتى منتصف يناير لحين استقرار الأوضاع.

صحيفة "تلجراف" أشارت إلى أن الاتحاد الإنجليزي يدرس حاليًا إمكانية لعب نصف نهائي كأس كاراباو بنظام المباراة الواحدة بدلًا من الذهاب والإياب.

مبابي وهالاند وميسي .. أصغر من وصلوا إلى الهدف رقم 100 في مسيرتهم

هذا نفسه ما تم إقراره في النسخة الأخيرة التي تُوِّج بها مانشستر سيتي على حساب توتنهام، فلُعب نصف النهائي من مباراة واحدة أيضًا.

لكن التقليد التاريخي دومًا كان بإقامة مباراة ذهاب وأخرى للإياب على ملعب الفريقين، مع إلغاء قاعدة الهدف خارج الديار بهدفين.

الهدف من ذلك هو تقليل تكدس مباريات الفرق، لا سيما وأن فكرة إلغاء المسابقة مستحيلة لما قد تتسبب فيه من تدمير اقتصادي للأندية الإنجليزية الصغيرة.

تبقى الإشارة إلى أن الدوريات عليها أن تنتهي مبكرًا هذا الموسم، أي قبل شهر يونيو، في سبيل منح اللاعبين وقتًا للراحة خصوصًا وأن كأس العالم يأتي في منتصف الموسم المقبل بنوفمبر 2022.