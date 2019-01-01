رغم تمرده على أرسنال - إيمري يشيد بكوسيلني

تعرف على تصريحات إيمري عن كوسيلني

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أكد أوناي إيمري، المدير الفني لنادي أرسنال، أنّ لوران كوسيليني، قائد الجانرز، لاعب هام في الفريق ولا يمكن التخلي عنه.

كوسيلني رفض السفر مع بعثة المدفعجية إلى الولايات المتحدة الأمريكية للفترة التحضرية قبل انطلاق الموسم الجديد.

وقال المدرب الإسباني في تصريحات صحفية: "إنّه يمتلك عام آخر في عقده معانا وهو لاعب في غاية الأهمية للفريق والأزمة الآن بينه وبين النادي ويجب عليهم التحدث سويًا للوصول إلى حل".

وتابع: "تحدثت معه قبل السفر إلى أمريكا واللاعب فضّل البقاء هناك، لا أستطيع اتخاذ قرار بالنيابة عنه وعليه حل المشكلة مع الإدارة".

أناقة ✅

فخامة ✅



القميص الاحتياطي لأرسنال الموسم القادم 👕😍 pic.twitter.com/9JuJY7Hzxo — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 16, 2019

من جانبه، دافع أوليفييه جيرو، لاعب أرسنال السابق، عن قائد المدفعجية بقوله في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "إنّه صديقي وأعرفه من 10 أو 11 عامًا ولعبنا سويًا في دوري الدرجة الثانية الفرنسي".

وواصل: "لقد لعب لأرسنال لمدة 9 سنوات وقدّم مستويات رائعة وكان في قمة الاحترام والاحترافية ونموذج للاعبين الشباب، كما أنّ النادي قدّمه للعالم وجعله لاعبًا مميزًا".

مهاجم تشيلسي أشار إلى أنّه حزين لتفاقم الأزمة بين اللاعب وأرسنال رافضًا هجوم الإعلام على قائد الجانرز.

واختتم: "لست في الفريق حاليًا لأعرف كواليس الأمر، ولكن الشيء الذي أثق فيه هو أنّ لولو لاعب حساس ويبدو أنّه شعر بالإهانة لسبب ما وهو ما دفعه لاتخاذ هذا القرار".

وكان ناديي بوردو وليون الفرنسيين يرغبان الحصول على اللاعب خلال الصيف الجاري.