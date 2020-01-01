تمديد موعد استقبال طلبات استضافة كأس آسيا

الاتحاد الآسيوي يمدد موعد استقبال طلبات كأس أمم آسيا.

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تمديد الموعد النهائي، لاستقبال ملفات الدول التي ترغب في استضافة بطولة كأس أمم آسيا 2027، في ظل فترة التوقف التي تشهدها الكرة الآسيوية، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إلى أنه تم تأجيل الموعد النهائي لاستقبال الطلبات، إلى 30 يونيو 2020، بدلًا من 31 مارس من نفس العام.

واتخذ الاتحاد الآسيوي القرار، في ظل انتشار وباء فيروس كورونا، من أجل منح فرصة كافية لأعضاء الاتحاد، الذين تأثر أغلبهم من انتشار الفيروس للقيام بأعمالهم الداخلية.

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وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد أعلن خلال شهر فبراير الماضي، عن تقدمه بطلب استضافة بطولة كأس أمم آسيا، وذلك بعدما فتح الاتحاد الآسيوي الباب أمام استقبال الطلبات.

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وأقيمت النسخة الأخيرة من بطولة كأس آسيا عام 2019 في دولة الإمارات خلال شهر يناير من نفس العام، وتستضيف الصين النسخة القادمة عام 2023.

ولم تستضف المملكة العربية السعودية منافسات بطولة كأس أمم آسيا من قبل، وذلك منذ انطلاقها في عام 1956.