تمت .. الهلال ينجح في إتمام صفقة تاريخية

صفقة تاريخية في نادي الهلال

نجحت إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، في إتمام الاتفاق مع المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، من أجل تدريب الفريق خلال الفترة القادمة، خلفًا لمواطنه جوزيه مورايس.

وتولى مورايس مهمة تدريب الهلال بشكل مؤقت، وذلك خلفًا للمدرب البرازيلي روجيرو ميكالي، والذي تمت إقالته بسبب سوء نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة.

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وكتب الصحفي الشهير فابريزيو رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة يعلن خلالها عن إتمام الاتفاق بين الهلال والمدرب البرتغالي.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "عاد ليوناردو جارديم، سيقوم بالتوقيع خلال الساعات القادمة كمدرب جديد لنادي الهلال، وذلك حتى يونيو 2022، وتم التوصل إلى اتفاق نهائي".

جاء ذلك ليؤكد فابريزيو على أن الهلال أتم اتفاقه مع جارديم، من أجل توليه مهمة تدريب الزعيم خلال الفترة القادمة، خلفًا لمواطنه مورايس.

وكان يتولى جارديم مهمة تدريب موناكو الفرنسي، حيث يعد هو مكتشف الموهبة الفرنسية مبابي، نجم باريس سان جيرمان الحالي.