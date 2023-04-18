"تمت السيطرة بالكامل!".. رد ريال مدريد على برشلونة يأسر قائدي الفريق

الأحداث تتصاعد في إسبانيا

أصدر كل من إيكر كاسياس وألفارو أربيلوا ردي فعل إيجابيين حيال الرد القوي الذي رده ريال مدريد على برشلونة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول ما قاله رئيس النادي الكتالوني جوان لابورتا عن أن ريال مدريد هو "فريق النظام" في إسبانيا.

ونشر ريال مدريد مقطع فيديو بعنوان: "من هو نادي النظام؟!" متناولا الفترة التي تحدث عنها لابورتا وقال إن ريال مدريد استفاد خلالها بالعلاقة مع الجنرال فرانكو.

الفيديو راق كاسياس للغاية إذ أعاد تغريده عبر تويتر مع عبارة: "لقد تمت السيطرة بالكامل".

أما أربيلوا فعقب برمز تعبيري "قلب أبيض" في إشارة إلى ألوان المدريديستا، الرد راق قائد ريال مدريد الأسبق المثير للجدل دائما.