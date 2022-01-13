تمتد إلى 2023 .. الاتحاد الآسيوي يعلن مواعيد دوري الأبطال الجديدة

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن إجراء تعديلات على مواعيد مباريات بطولة دوري أبطال آسيا 2022، والتي ستنطلق خلال شهر إبريل القادم.

نادي الهلال هو حامل لقب دوري أبطال آسيا، بعد أن حققه بالفوز على فريق بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي في المباراة النهائية التي جمعت بينهما.

ما هو سبب تغيير مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا 2022؟

أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بيانًا رسميًا، يعلن خلاله عن سبب تغيير مواعيد البطولة، حيث أكد على أن التعديلات جاءت بعد الأخذ بعين الاعتبار وبشكل حريص، التعقيدات الناتجة عن انتشار متحور أوميركون من فيروس كورونا "كوفيد 19"، والمخاطر الناتجة عنه.

كما أن القرار يأتي أيضًا في الظروف الاستثنائية التي تحيط بروزنامة مباريات كرة القدم قبل وبعد كأس العالم 2022 المقرر إقامته في قطر بنهاية العام الجاري.

البيان أكد أيضًا على أن إجراءات السفر في قارة آسيا أصبحت أكثر صعوبة، نتيجة قيود وبروتوكولات السفر الجديدة، والتي اعتمدتها العديد من الدور للحد من انتشار متحور أوميكرون.

ومن المتوقع أن تقوم المنتخبات الآسيوية التي ستتأهل إلى كأس العالم 2022 بوضع برامج إعداد مكثفة للمونديال، ولذلك استشعر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الحاجة لتسهيل استعداد تلك المنتخبات في مواجهة الظروف الصعبة الحالية.

ما هي مواعيد بطولة دوري أبطال آسيا 2022 الجديدة؟

لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي صادقت اليوم الخميس، على تغيير مواعيد دوري أبطال آسيا، حيث يواصل الاتحاد العمل بإقامة المباريات بنظام التجمع، مع إعادة توزيع مواعيد المباريات خلال هذا العام وعام 2023.

وجاءت المواعيد الجديدة لأندية منطقة غرب آسيا، والتي ستقام بنظام التجمع كالآتي:

دور المجموعات: من 7 إلى 27 إبريل 2022 "بنظام التجمع عبر دوري مجزأ من مرحلتي ذهاب وعودة".

دور الـ16: يومي 3 و 4 فبراير 2023 "مباراة إقصائية من مرحلة واحدة تقام بنظام التجمع".

دور ربع النهائي: يوم 7 فبراير 2023 "مباراة إقصائية من مرحلة واحدة تقام بنظام التجمع".

قبل النهائي: 10 فبراير 2023 "مباراة إقصائية من مرحلة واحدة تقام بنظام التجمع".

وأما عن الدور النهائي؛ قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن يقام من مباراتي ذهاب وإياب يومي 19 و 26 فبراير 2023، حيث يقام الذهاب في منطقة الغرب، بينما الإياب في منطقة الشرق.

🚨 Mark your calendar. Here are the dates for #ACL2022!



The #ACLFinal will be played over two-legs on February 19 and 26, 2023.



🔗 https://t.co/8J8OhFxJq1 pic.twitter.com/rQYX3h5XUn — #ACL2022 (@TheAFCCL) January 13, 2022

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