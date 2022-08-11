تلميح لفوز مبابي بالكرة الذهبية؟ ظهور خاص على غلاف "فرانس فوتبول" يوم الإعلان عن المرشحين

"فرانس فوتبول" تجري حوارًا مع كيليان مبابي في نفس يوم الإعلان عن المرشحين للكرة الذهبية 2022.

سيظهر الفرنسي كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان على غلاف مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، قبل ساعات من الإعلان رسميًا عن المرشحين للفوز بالكرة الذهبية 2022.

ومن المنتظر أن تعلن "فرانس فوتبول" عن المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2022 يوم السبت 13 أغسطس الجاري.

وفي النسخة الخاصة من المجلة المتعلقة بالكرة الذهبية، والتي من المقرر أن يتم إطلاقها خلال الأيام القليلة المقبلة، يظهر مبابي منفردًا على الغلاف.

مبابي أجرى حوارًا حصريًا مع "فرانس فوتبول" سيتم الكشف عن تفاصيله وما جاء فيه بالتزامن مع الإعلان عن المرشحين للكرة الذهبية 2022.

وكما جرت العادة، ستعلن "فرانس فوتبول" عن قائمة المرشحين للكرة الذهبية دفعة واحدة، بالإضافة إلى المرشحين لجائزة الكرة الذهبية للسيدات، وجائزة "كوبا" لأفضل لاعب شاب في العالم.

ويعد الفرنسي كريم بنزيما المرشح الأوفر حظًا للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2022، بالنظر إلى ما قدمه خلال العام الجاري مع ريال مدريد ومنتخب فرنسا.

ومن المقرر الكشف عن الفائز بالكرة الذهبية 2022، يوم الإثنين 17 أكتوبر المقبل، في حفل يقام على مسرح شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس.