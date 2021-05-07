تلميح خطير .. المسحل يحسم مصير المواجهات السعودية الإيرانية بالآسيوية

رئيس الاتحاد السعودي يتحدث عن مصير مواجهتي الهلال والنصر ببطولة دوري أبطال آسيا

أكد ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، على أن الكرة السعودية ستحافظ على مقاعدها ببطولة دوري أبطال آسيا، متحدثًا عن أزمة إقامة مباراتي الهلال والنصر بالبطولة القارية.

ويتمسك نادي النصر بخوض مباراته أمام فريق تركتور الإيراني في العاصمة السعودية الرياض، بينما يطالب الهلال بخوض مباراته أمام الاستقلال الإيراني على أرض محايدة، مما جعل جماهير النصر تغضب بسبب ربط المباراتين ببعضهما البعض.

المسحل قال خلال تصريحات لبرنامج "الدوري مع وليد": "إن شاء الله سنحافظ على مقاعدنا ببطولة دوري أبطال آسيا، وذلك بـ3 مقاعد بالإضافة إلى مقعد ملحق".

وأوضح رئيس الاتحاد السعودي موقف مباراتي الهلال والنصر بالبطولة القارية: "موقع المباراتين لن يؤثر عليهما، بمعنى أن موقع مباراة لن يؤثر على موقع المباراة الأخرى كما يتردد".

ياسر المسحل واصل: "كل ما في مصلحة الأندية السعودية، سنسعى له بقوة، وواثقون بأن القرار الذي سيكون فيه مصلحة الجميع سيتم اتخاذه".

وبعد سؤاله عن إمكانية خوض مباراة الهلال والاستقلال في إيران، قال المسحل: "لم صدر القرار، ولكن هناك ظروف إقليمية يحكمها أنظمة سيادية، لا أستطيع الإجابة على هذا السؤال".

تحقيقات وقضايا "خطيرة" بالاتحاد؟ تعرف على الحقيقة كاملة

واستطرد قائلًا: "ولكن حسب القرار المعتمد من الاتحاد الآسيوي، تقام المباريات في الأماكن فيها مصلحتنا وبما يتماشى مع أنظمة الاتحاد الآسيوي".

ومن جانبه، ألمح وليد الفراج مقدم البرنامج إلى أن دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا، قد يقام بنظام التجمع في المملكة العربية السعودية، وفقًا لما استنتجه من تصريحات ياسر المسحل.