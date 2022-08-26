تلميح بعودة رونالدو؟ تين هاج يؤكد وجود "تغييرات" في مباراة ساوثهامبتون

المدرب الهولندي يبدو مسيطرًا على المجموعة

تحدث الهولندي إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد عن العديد من الأمور قبل مباراة ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي.

وبعد الفوز على ليفربول في الجولة الماضية 2-1 على ملعب أنفيلد وتحقيق أول انتصارات الشياطين الحمر في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، يبدو الهولندي في حالة معنوية رائعة.

قال تين هاج عن احتياجات يونايتد وعما إذا كان سيتحرك من أجل مزيد من الصفقات: "نحتاج إلى لاعبين ولكننا نحتاجين إلى اللاعبين المناسبين، خلال موسم الانتقالات يمكننا القول إننا سعداء بما وصلنا إليه، لكن مستوى التطلعات مرتفع".

وأضاف عن صفقة الفريق الأهم في الميركاتو حتى الآن، كارلوس كاسيميرو: "كاسيميرو لائق بدنيًا، لقد خاض كل الحصص التدريبية، بالنسبة لمارتيال فسأقول لكم الأهم وهو أنه غير جاهز، إنه يعاني من مشكلة في الأربطة، لا أستطيع تناول مزيد من التفاصيل وكم من الوقت ستستغرق إصابته، ولكنني آمل أن يكون جاهزًا لمباراتنا المقبلة".

وأردف: "الروح المعنوية عالية والآن هي أفضل (بعد مباراة ليفربول) ولكن علينا أن نبني الفريق ونوصله إلى ما هو أبعد، علينا التحسن وأظن أن الكل يعي ذلك".

وأكد تين هاج أن الفريق "ٍستكون به تغيرات" في مباراة ساوثهامبتون، في إشارة إلى عدم النزول بنفس التشكيل الذي خاض مباراة ليفربول.

أهم سمات مباراة ليفربول بالتأكيد كانت غياب رونالدو عن التشكيل الأساسي، فهل تمثل تلك التصريحات تلميحات بالبدء بالبرتغالي أساسيًا؟.. ساعات قليلة تفصلنا لنرى ذلك!.