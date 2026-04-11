"تلقّيت مكالمة من كويمان: سأنافس على مكان في تشكيلة المنتخب الهولندي لكأس العالم"

اختتم فريق PSV أسبوع الاحتفالات الذي أعقب فوزه بلقب الدوري بشكل مقنع بفوزه 2-0 على سبارتا روتردام. في ملعب «هيت كاستيل»، لم يظهر أي تهاون على الإطلاق من جانب لاعبي إيندهوفن، الذين سيطروا على المباراة بشكل واضح رغم غياب الضغوط. وقام غوس تيل بدور قيادي في ذلك، وأظهر بوضوح بعد المباراة أن «الجوع» لم يُشبع بعد.

وأكد لاعب الوسط أنه لا يريد إنهاء الموسم كإجراء شكلي. وقال تيل بعد المباراة: "بالنسبة لي شخصياً، أردت أن أضغط بقوة الآن وأثبت أننا الأفضل". ووفقاً له، قدم PSV مباراة قوية وكان يجب أن يحسمها في وقت مبكر.

على الرغم من الاحتفالات التي جرت في الأيام الماضية، بدا PSV نشيطًا وحادًا. استمتع تيل بشكل واضح بأداء فريقه ولم يشعر للحظة واحدة بانعدام التركيز. "أريد أن أعود إلى التشكيلة الأساسية على الفور وأن نفوز مرة أخرى. في الواقع، أعتقد أننا كنا جيدين جدًا."

وفقًا لتيل، فإن حسم اللقب مبكرًا لا يؤدي إلى فقدان التركيز. بل على العكس، يرى لاعب خط الوسط المهاجم ذلك كدافع إضافي لمواصلة الهيمنة في كل مباراة. "عندما تحسم اللقب مبكرًا، يمكنك الاحتفال كل أسبوع. أنا أريد الفوز بكل شيء."

اضطر PSV للعب في روتردام بدون جوي فيرمان وجيردي شوتن، من بين آخرين، لكن ذلك لم يسبب أي مشاكل تذكر. "بالنسبة لي، من الجيد أن يكون جوي معنا؛ فهو قادر على تمرير الكرات بشكل رائع، لكن اللاعبين الذين حلوا محله اليوم كانوا جيدين أيضًا."

وفقًا لتيل، لم يواجه PSV أي مشاكل حقيقية في أي لحظة. صنع الفريق فرصًا كافية وكان بإمكانه حسم المباراة قبل الاستراحة. "في الواقع، لم نواجه أي مشاكل وكان يجب أن نكون متقدمين 0-3 عند الاستراحة. كان الأمر أحيانًا أشبه بالجري بجنون، لأننا لعبنا في مواجهات فردية."

كان أحد اللحظات البارزة في المباراة هو الهدف المبكر الذي ألغاه الحكم لفريق PSV. وقد لعب تيل دورًا في ذلك بسبب لمسة يد مزعومة قبل التسديد. قال تيل بابتسامة: «ظننت في البداية أن الكرة قد لمستها شخص آخر، لكنني أتفهم القرار. في البداية، تظاهرت بأنني بريء تمامًا».

أخيرًا، يتطرق تيل إلى آفاقه مع المنتخب الهولندي وكأس العالم القادمة. "لقد اتصل بي، تمامًا مثل جوي." لا يريد تيل "الكشف" عما تمت مناقشته، لكنه يظل يأمل في فرصة جديدة مع المنتخب الهولندي. "لديّ شعور بأن هناك ما زال هناك ما يمكنني تقديمه."