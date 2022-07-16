تلاعب بالنتيجة؟ أغرب ركلة ترجيحية تظهر في ملاعب نيجيريا!

اتهامات بالتلاعب واعتراض على أداء الحكم

نفى فريق "ريمو ستارز" في الدوري النيجيري لكرة القدم بشكل قاطع ارتكاب أي مخالفة بعد أن أشارت العديد من التقارير إلى أن مباراتهم ضد "إيجيبو يونايتد" يوم الخميس قد تم التلاعب بها.

وكانت المواجهة المعنية في نهائي كأس الاتحاد النيجيري لكرة القدم، وبعد أن تعادل الفريقان 0-0 بعد 90 دقيقة، كانت الضربات الترجيحية هي من تحدد الفائز.

وخلال الركلات التي لعبت من علامة الجزاء، أخطأ لاعبو ريمو عن قصد، حيث انتصر إيجيبو 3-0 بطريقة غريبة ومدهشة للغاية.

ماذا عن رد نادي ريمو ستارز حول تلك المهزلة؟

نفى سكرتير النادي "مايكل أونيكوت" تلك المزاعم بينما أوضح لـ "GOAL" أن تصرفات لاعبي ريمو ستارز كانت تهدف إلى الاحتجاج على الإدارة الضعيفة التي كانت واضحة.

وقال أونيكوت: "حسنًا، أولاً فيما يتعلق بادعاءات التلاعب بنتائج المباريات، هذا خاطئ تمامًا".

وواصل: "ما يمكنني استنتاجه من منشورات وسائل التواصل الاجتماعي هو أن بعض الأفراد يحاولون الحصول على قدر كبير من الجاذبية من خلال نشر فيديو [ضربات الترجيح] بكلمة التلاعب بنتائج المباريات، لأنهم يعلمون أنه سينبه عالم كرة القدم".

لقراءة النص الأصلي من النسخة الإنجليزية..

وتابع: "سترى أيضًا أنهم لم يقدموا أبدًا تفسيرًا ملموسًا للعبة بدلاً من التلاعب بنتائج المباريات".

وأوضح: "وهذا يدل على مستوى عدم الاحتراف لدى هؤلاء الصحفيين المشاركين في الدعاية".

وأضاف: "إذا تم التلاعب بنتيجة المباراة بالفعل، فلن نبث المباراة على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بنا".

واستدرك: "ومع ذلك، فإن المواجهة المعنية لم تكن حتى ذات مصداقية كافية لتكون على أي منصة مراهنات رياضية وتم حظر جميع أعضاء الفريق من المشاركة في أي شكل من أشكال أنشطة الرهان".

وواصل: "شعرنا كفريق بخيبة أمل كبيرة من مستوى التنظيم والتنسيق وإدارة المباريات في كأس الدولة".

وأردف: "قبل نهاية الوقت الأصلي بقليل، أنهى حكام المباراة اللقاء بدون الوقت الإضافي وقبل نهاية الدقيقة التسعين حتى تصل المباراة لركلات الترجيح".

وتابع: "اخترنا عدم لعب ركلات الترجيح، لكن الاتحاد النيجيري أصر على أننا نلعب، أو نخاطر بأن يتم حظرنا".

وأضاف: "نواجه هذا التحدي كل عام نلعب فيه في كأس الاتحاد، وشعرنا أنه يجب علينا إصدار بيان ضد هذا".

واختتم: "في الواقع، لم نصل إلى النهائي في السنوات الخمسة الماضية بسبب نفس السبب، قد يكون قرارنا غريبًا، لكنني متأكد من أن المنظمين يعرفون الآن موقفنا وسيحققون نتائج أفضل في المرة القادمة".

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