تكليف طاقم تحكيم سعودي لإدارة مباريات دوري أبطال آسيا

رئيس الاتحاد السعودي يعبر عن سعادته بعد اختيار الطاقم.

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تكليف طاقم تحكيم سعودي، لإدارة مباريات "منطقة الشرق"، ببطولة دوري أبطال آسيا 2020، والتي ستنطلق الأسبوع المقبل.

وضمت قائمة طاقم التحكيم السعودي الآتي: تركي الخضير "حكم ساحة"، والدوليين محمد العبكري وخلف زيد "حكمين مساعدين"، على أن يتم إعلان المباريات التي سيقودها الطاقم مستقبلًا.

وعبر ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن سعادته باختيار الطاقم السعودي، حيث أشاد بأداء الحكام السعوديين وكفاءتهم الفنية، مشيرًا إلى أن الظهور القاري للحكم السعودي يؤكد تميزه والثقة بإمكانياته العالية.

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ومن المقرر أن يتم استئناف مباريات دور المجموعات من دوري أبطال آسيا لفرق شرق القارة، بداية من يوم الأربعاء 18 نوفمبر الجاري، وحتى الرابع من ديسمبر القادم.

أما عن دور الـ16 لمباريات شرق قارة آسيا، ستقام يومي 6 و7 ديسمبر القادم، على أن يقام دور الـ8 يوم 10 من نفس الشهر، ونصف النهائي يوم 13.

وسيلعب الفائز من مباراة نصف النهائي، أمام فريق برسبوليس الإيراني، والمتأهل من أندية الغرب، في نهائي نسخة 2020يوم 19 ديسمبر القادم، ليتم إسدال الستار على البطولة.