تكريم ملكي لهاري كين لخدماته الرياضية

كُرم المهاجم الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام والمنتخب الإنجليزي، بوسام MBE الإمبراطورية من قِبل الأمير ويليام

ويأتي تكريم كين، على خليفة حصوله على لقب هداف كأس العالم 2018، برصيد 6 أهداف.

وسجل كين في شباك تونس وبنما وكولومبيا، ليحصد لقب الهداف، كأول إنجليزي منذ كأس العالم 1986، عندما حصدها جاري لينكر.

وأبدى كين فخره بالتكريم، بالتغريد على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أنه لشرف حقيقي ويوم فخر عظيم لي ولعائلتي، شكر خاص لزملائي في المنتخب الإنجليزي والطاقم الفني".

A real honour and an enormously proud day for me and my family.🏅A massive thanks to my @England teammates and coaching staff. 🦁🦁🦁 pic.twitter.com/g70LWpRR1N