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الدوري الإنجليزي الممتاز

تكريم ملكي لهاري كين لخدماته الرياضية

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إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

كُرم المهاجم الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام والمنتخب الإنجليزي، بوسام MBE الإمبراطورية من قِبل الأمير ويليام

ويأتي تكريم كين، على خليفة حصوله على لقب هداف كأس العالم 2018، برصيد 6 أهداف.

وسجل كين في شباك تونس وبنما وكولومبيا، ليحصد لقب الهداف، كأول إنجليزي منذ كأس العالم 1986، عندما حصدها جاري لينكر.

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وأبدى كين فخره بالتكريم، بالتغريد على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أنه لشرف حقيقي ويوم فخر عظيم لي ولعائلتي، شكر خاص لزملائي في المنتخب الإنجليزي والطاقم الفني".

ونجح كين في قيادة منتخب إنجلترا لتحقيق الفوز بخماسية مرتين على حساب التشيك والجبل الأسود في بداية تصفيات يورو 2020، مسجلاً هدفين.

كما ينافس على لقب هداف الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدفاً في صراع الهداف بالبريميرليج.

 

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