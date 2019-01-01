تكريم ملكي لهاري كين لخدماته الرياضية

هل يستحق هذا التكريم؟

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

كُرم المهاجم الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام والمنتخب الإنجليزي، بوسام MBE الإمبراطورية من قِبل الأمير ويليام

ويأتي تكريم كين، على خليفة حصوله على لقب هداف كأس العالم 2018، برصيد 6 أهداف.

وسجل كين في شباك تونس وبنما وكولومبيا، ليحصد لقب الهداف، كأول إنجليزي منذ كأس العالم 1986، عندما حصدها جاري لينكر.

"الأمير هاري".. حرفيًا! 👌



أمير إنجلترا ويليام منح قائد توتنهام وسام الإمبراطورية MBE تقديرًا لخدماته في رياضة كرة القدم 🎖️ pic.twitter.com/0Yt9650P6j — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 28, 2019

وأبدى كين فخره بالتكريم، بالتغريد على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أنه لشرف حقيقي ويوم فخر عظيم لي ولعائلتي، شكر خاص لزملائي في المنتخب الإنجليزي والطاقم الفني".

A real honour and an enormously proud day for me and my family.🏅A massive thanks to my @England teammates and coaching staff. 🦁🦁🦁 pic.twitter.com/g70LWpRR1N — Harry Kane (@HKane) March 28, 2019

ونجح كين في قيادة منتخب إنجلترا لتحقيق الفوز بخماسية مرتين على حساب التشيك والجبل الأسود في بداية تصفيات يورو 2020، مسجلاً هدفين.

كما ينافس على لقب هداف الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدفاً في صراع الهداف بالبريميرليج.