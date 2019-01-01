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تكريم جريزمان بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإسباني

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جريزمان سجل 4 أهداف في مباريات أتلتيكو مدريد بشهر ديسمبر

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

حصل أنطوان جريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد، على جائزة لاعب شهر ديسمبر بعد المستوى الجيد الذي قدّمه في الفترة الأخيرة.

جريزمان سجل 4 أهداف في 4 مباريات لعبها أتلتيكو مدريد في الشهر الماضي.

وحصل جريزمان على الجائزة قبل مباراة ليفانتي في الجولة 19 من الدوري الإسباني والتي تُقام على ملعب "واندا ميترو بوليتانو".

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Griezmann

أتلتيكو مدريد تعادل في مباراة واحدة أمام جيرونا بهدف لمثله وانتصر على ديبورتيفو ألافيس بثلاثية نظيفة وريال بلد الوليد بنتيجة 3-2 وإسبانيول بهدف لمثله.

ويحتل الروخي بلانكوس المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة بفارق 5 نقاط عن برشلونة المتصدر.

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