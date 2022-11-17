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تكرار إنجاز مونديال 94؟ تعليق مفاجئ من وليد الفراج

أحمد رفعت
12:32 ص غرينتش+2 17‏/11‏/2022
Saudi Arabia, 1994 World Cup
الأخضر يستعد للمشاركة في مونديال قطر

خرج الإعلامي الرياضي وليد الفراج، بتصريح مفاجئ عن ما سيقدمه المنتخب السعودي في كأس العالم قطر 2022، بعدما أكد أحد متابعي برنامجه التلفزيوني.

أحد متابعي برنامج "أكشن مع وليد" عبر قناة إم بي سي أكشن، قال: "مفروض المنتخب تجاوز المشاركة لمجرد المشاركة، وصاروا مطالبين أن يقدمون مستوى مقرون بنتائج إيجابية، ومحاولة تكرار مشاركة 94".

ورد الإعلامي وليد الفراج على المتابع قائلًا: "ليس بالأحلام، هناك فوارق فنية بيننا وبين الدول المشاركة، وأقول لك أننا بدأنا العمل على الطريق الصحيح منذ 3 أو 4 سنوات فقط".

ووجه وليد الفراج رسالة إلى المتابع بشأن التحدث عن إخفاقات الأخضر خلال مشاركاته الماضية بالمونديال، حيث قال: "لا تُحملنا الإحباطات القديمة للمنتخب السعودي".

ووصلت بعثة المنتخب السعودي إلى العاصمة القطرية الدوحة، استعدادًا للمشاركة في مونديال قطر، حيث يفتتح مبارياته بمواجهة الأرجنتين يوم الثلاثاء 22 نوفمبر الجاري.

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