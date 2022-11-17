تكرار إنجاز مونديال 94؟ تعليق مفاجئ من وليد الفراج

الأخضر يستعد للمشاركة في مونديال قطر

خرج الإعلامي الرياضي وليد الفراج، بتصريح مفاجئ عن ما سيقدمه المنتخب السعودي في كأس العالم قطر 2022، بعدما أكد أحد متابعي برنامجه التلفزيوني.

أحد متابعي برنامج "أكشن مع وليد" عبر قناة إم بي سي أكشن، قال: "مفروض المنتخب تجاوز المشاركة لمجرد المشاركة، وصاروا مطالبين أن يقدمون مستوى مقرون بنتائج إيجابية، ومحاولة تكرار مشاركة 94".

ورد الإعلامي وليد الفراج على المتابع قائلًا: "ليس بالأحلام، هناك فوارق فنية بيننا وبين الدول المشاركة، وأقول لك أننا بدأنا العمل على الطريق الصحيح منذ 3 أو 4 سنوات فقط".

مشاهد: نريد مشاركة أفضل من مونديال 94 #وليد_الفراج: ليست بالأحلام وهناك فوارق فنية .. دوبنا نشتغل صح من 3 سنوات فلا تحملنا إحباطات قديمة #أكشن_مع_وليد#السعودية_كرواتيا



يعرض على #Shahid

بلا اشتراكhttps://t.co/wlLYDrdtfu#MBCAction pic.twitter.com/wtssT9g2aH — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) November 16, 2022

ووجه وليد الفراج رسالة إلى المتابع بشأن التحدث عن إخفاقات الأخضر خلال مشاركاته الماضية بالمونديال، حيث قال: "لا تُحملنا الإحباطات القديمة للمنتخب السعودي".

ووصلت بعثة المنتخب السعودي إلى العاصمة القطرية الدوحة، استعدادًا للمشاركة في مونديال قطر، حيث يفتتح مبارياته بمواجهة الأرجنتين يوم الثلاثاء 22 نوفمبر الجاري.