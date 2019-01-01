تقنية جديدة في السعودية تسمح للجمهور باختيار رؤساء الأندية

ليس للعاملين وأعضاء الشرف فقط حق الاختيار

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تنوي الهيئة العامة للرياضة السعودية إجراء تعديل على طريقة اختيار رؤساء الأندية بداية من الانتخابات المقبلة.

اختيار الرؤساء يقتصر فقط على أعضاء الشرف بالنادي والعاملين به، مع عدم السماح للجماهير بالمشاركة في التصويت بالانتخابات.

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ووفقًا لصحيفة "عكاظ" فإن الهيئة العامة للرياضة ستعلن خلال الأسابيع المقبلة عن آية جديدة استحدثتها من تغيير نظام التصويت في الانتخابات، على أن يتم الإعلان عنه قبل عقد أي جمعية عمومية لاختيار رئيس جديد في أي نادٍ.

وأوضحت مصادر الصحيفة أن الهيئة تنوي طرح بطاقة موسمية بسعر رمزي، تمنح الحق لحاملها للإدلاء بصوته للمشاركة في اختيار رئيس النادي الذي ينتمي له.

الصحيفة أشارت كذلك أن رسوم البطاقة ستدخل في خزينة النادي كنوع من أنواع الدعم، بجانب أن حاملها سيحصل على عدد من الخدمات الأخرى في الأندية.