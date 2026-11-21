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كشف بيرند لينو، حارس مرمى فولهام، كواليس القرار المثير للجدل بإلغاء هدف لإيرلينج هالاند، خلال التعادل الذي انتزعه "الكوتيجرز" بصمود من أرض مانشستر سيتي. واعترف الحارس الألماني بأنه كان ينتظر بقلق أن تنحاز التقنية إلى صفه، بعد اصطدام عنيف مع المهاجم النرويجي.

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جدل في ملعب الاتحاد

تواصلت معاناة مانشستر سيتي في الفترة الأخيرة، بعدما اكتفى يوم السبت بتعادل مخيب 1-1 أمام فولهام المنضبط. وباغت الضيوف أصحاب الأرض بهدف التقدم في الدقيقة 16، حين أنهى رودريجو مونيز هجمة مرتدة رائعة ليصدم الجماهير في المدرجات. ورغم أن إليوت أندرسون أدرك التعادل لاحقًا بتسديدة طائرة صاروخية في الشوط الثاني، فإن الحديث الأبرز تمحور حول لقطة جمعت هالاند ولينو في الشوط الأول، وانتهت بإلغاء الحكم توماس برامال هدف تعادل محتمل للسيتي.

وجاءت اللقطة بعد وقت قصير من هدف فولهام، حين بدا أن هالاند دفع الكرة إلى الشباك وسط تدافع داخل منطقة الست ياردات، إلا أن الحكم رأى أن لينو كان قد سيطر على الكرة قبل أن يصطدم به المهاجم.

وفي تصريحات لشبكة "بي بي سي سبورت" عقب صافرة النهاية، تحدث لينو بصراحة عن اللقطة قائلًا: "كانت الكرة بين يدي، وشعرت أنني سيطرت عليها، ثم اصطدم بي هالاند وانزلق نحوي. كانت أرضية الملعب مبتلة. كنت أتمنى ألا يغيّر الفار القرار. بالنسبة لي كانت مخالفة، وآمل أن يكون الحكم قد اتخذ القرار الصحيح".

فيزياء الالتحام مع هالاند

ولعبت الأجواء في ملعب الاتحاد دورًا كبيرًا في الاصطدام، إذ صعّبت الأرضية الزلقة على اللاعبين تخفيف سرعتهم في المساحات الضيقة. وأوضح لينو أن اجتماع الظروف الجوية مع البنية الجسدية لهالاند جعل الموقف بالغ الصعوبة على حارس يقف فوق خط مرماه.

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وعن الجوانب الفنية للالتحام، قال لينو: "كانت أرضية الملعب سريعة جدًا، وجاء هالاند بسرعة كبيرة. كنت على خط المرمى، وأي لحظة اختلال في التوازن قد تدفعني إلى داخل المرمى، وهالاند هو من دفعني إلى داخله". ورغم ضغط هجوم السيتي، صمد القرار بعد مراجعة سريعة، ليحافظ فولهام على تقدمه حتى نهاية الشوط الأول.

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وتركت هذه النتيجة السيتي يبحث عن إجابات، إذ افتقد بناء اللعب لديه حدته المعتادة، فيما بدت تحولاته الدفاعية هشة أمام سرعة مهاجمي الفريق اللندني على مدار التسعين دقيقة.

دفاعًا عن "نقابة" حراس المرمى

كما حرص لينو على الإشادة بجو هارت، حارس مانشستر سيتي ومنتخب إنجلترا السابق، الذي أصبح أحد الأصوات البارزة في الإعلام الرياضي. ويرى حارس فولهام أن المحللين الذين لعبوا في هذا المركز يضيفون إلى النقاش حول المخالفات على حراس المرمى دقة يحتاجها، فهذه المخالفات كثيرًا ما يُساء فهمها ممن لم يلعبوا إلا في مراكز الملعب الأخرى.

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واختتم حارس أرسنال السابق حديثه بالتأكيد على أهمية رأي المتخصصين في مثل هذه اللحظات الحاسمة، قائلًا: "رأيت أن جو هارت يدافع عن حراس المرمى بشكل رائع. أحب الاستماع إليه كثيرًا لأنه يقدم وجهة نظر مختلفة. كثيرون لا يفهمون ما يعنيه أن تكون حارس مرمى. أتمنى أن يدعمني".