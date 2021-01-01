شركة تقنية الفيديو في مصر تعتذر والاتحاد يمنحها مهلة ثلاثة أشهر

اعتراضات كثيرة من الأندية على تقنية الفيديو

عقدت اللجنة الثلاثية المسيرة لأعمال الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، اليوم الخميس، اجتماعًا مع الإدارة العليا لشركة "ميديا برو" الإسبانية، لمناقشة القصور في تقنية الفيديو خلال ما مر من الموسم الجاري.

حضر الاجتماع من الاتحاد المصري بخلاف أحمد مجاهد، الأعضاء محمد الشواربي وأحمد حسام عوض، وعصام عبد الفتاح؛ عضو لجنة الحكام الإفريقية.

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تشكل وفد الشركة من: فرانسيسكو خوسيه عن ميديا برو العالمية ، عمر بليت عن ميديا برو الشرق الاوسط ، ومحمد بو عيطة عن اي في اس الشرق الاوسط المصنعة لانظمة تقنية حكم الفيديو المساعد.

وتم توقيع اتفاقية بين الطرفين على منح الشركة الإسبانية مهلة ثلاثة أشهر، للوفاء بمتطلبات الاتحاد المصري في التقنية وتحسين الخدمة المعمول بها، وفقًا للمواصفات التي كان متفقًا عليها.

وقررت الشركة الإسبانية تعيين مفوض من جانبها للتواصل المباشر بين الشركة في إسبانيا والاتحاد المصري، فيما فوض الاتحاد المصري أحمد حسام، للتعامل مع الشركة.

وقدمت "ميديا برو" اعتذارها عن أي قصور خلال الفترة الماضية، وتعهدت بالوصول بالتقنية في مصر إلى أفضل مستوى يرضى عنه المشجع المصري.

يذكر أن عديد الأندية المصرية اعترضت خلال الفترة الماضية، لعدم لجوء الحكام لتقنية الفيديو في كثير من الحالات الجدلية، بجانب كثرة الأخطاء التحكيمية، كان آخرهم الأهلي، الذي أصدر بيانين بالموسم الجاري.