تقرير - مفاوضات بين لاتسيو و"إبراهيموفيتش مصر" كوكا

المهاجم المصري قدم موسمًا طيبًا مع أولمبياكوس العام الماضي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

لفت المحترف المصري أحمد حسن "كوكا" الأنظار إليه خلال الموسم الماضي، الذي قضاه معارًا من سبورتنج براجا البرتغالي إلى أولمبياكوس اليوناني.

صاحب الـ26 عامًا شارك بـ32 مباراة مع أولمبياكوس، تألق خلالها ونجح في تسجيل 15 هدفًا.

ونقلت صحيفة "فوتبول إيطاليا عن موقع "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية أن نادي لاتسيو الإيطالي دخل في مفاوضات مع كوكا الملقب بـ"غبراهيموفيتش مصر" كما أطلق عليه الصحيفة.

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وأوضحت الصحيفة أن نهاية عقد المهاجم المصري مع ناديه البرتغالي بنهاية الموسم الجاري يُسهل من إتمام الصفقة لصالح لاتسيو خلال الفترة المقبلة.

كوكا بدأ رحلته الاحترافية في صيف 2011 منضمًا إلى ريو آفي البرتغالي من الأهلي المصري، ثم انتقل إلى براجا في صيف 2015.

وشارك المحترف المصري مع سبورتنج براجا في 103 مباراة، سجل خلالها 25 هدفًا وصنع 15 آخرين.