تقرير مغربي: "كاف" يدرس إقامة نصف نهائي دوري الأبطال من مباريات فاصلة

هل يتخذ الاتحاد الإفريقي قرارًا تاريخيًا بتغيير نمط نصف النهائي؟

أكدت تقارير صحفية مغربية، على أن لجنة الطوارئ بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، تدرس مقترحًا بشأن إقامة مواجهات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية، من مباريات فاصلة على ملاعب محايدة.

وأشارت صحيفة "le 360" المغربية، إلى أن كاف يدرس إقامة مباريات نصف النهائي والنهائي دوري الأبطال في الكاميرون في ظل انتشار فيروس كورونا، والذي لم ينتشر بقوة في الكاميرون.

ومن المقرر أن تقام مباراة النهائي في الكاميرون بمدينة دوالا، على ملعب جابوما، يوم 29 مايو المقبل.

المزيد من الفرق

ويلعب في نصف نهائي دوري الأبطال 4 فرق عربية، وهو الأهلي والزمالك المصريان، في مواجهة الوداد والرجاء المغربيان بالترتيب، حيث تقام مباراة الذهاب يوم 1 أو 2 مايو، بينما مباراتي الإياب يوم 7 أو 8 من نفس الشهر.

شيكابالا عن واقعة السوبر: أستطيع الحصول على حقي جيدًا

كما يمثل الكرة المصرية فريق بيراميدز في نصف نهائي كأس الكونفدرالية، والذي سيلعب أمام حوريا كوناكري الغيني، والمباراة الأخرى مغربية خالصة، بين نهضة بركان وحسنية أكادير.

ومن المقرر أن يتم حسم مسألة إقامة نصف نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يتم إخطار الفرق المشاركة في البطولتين إذا حدث أي تغييرات.