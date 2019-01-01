تقرير - معلول يطلب الرحيل عن الأهلي بسبب السعودية

علي معلول من أفضل لاعبي الدوري المصري خلال الفترة الحالية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

كشف تقرير تونسي عن رغبة علي معلول؛ ظهير أيسر الأهلي المصري، في الرحيل عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري.

التونسي جدد عقده مؤخرًا مع الشياطين الحمر ليمتد حتى أربع سنوات مقبلة، حيث ينتهي بنهاية موسم 2021-2022.

ووفقًا لصحيفة "الصريح" التونسية فإن مصادر مقربة من معلول أكدت أنه يريد الرحيل للاحتراف في الخليج، خاصة بعد تلقيه عرضين من السعودية، لم يفصح عنهما.

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وشارك صاحب الـ29 عامًا أمس السبت، في تلقي الأهلي هزيمة ثقيلة بخماسية نظيفة أمام صن داونز الجنوب أفريقي، بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتعد هذه هي الهزيمة الأثقل في تاريخ مشاركات المارد الأحمر بالبطولات الأفريقية.

يذكر أن معلول كان قد انضم للقلعة الحمراء في صيف عام 2016 قادمًا من الصفاقسي التونسي.