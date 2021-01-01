تقرير مراقب ديربي الرياض يدين إداري النصر بوجود إساءة "عنصرية"

لجنة الانضباط تستعد لإصدار قرار في الشكوى المقدمة

كشفت تقارير سعودية، اليوم الإثنين، عن تفاصيل تقرير مراقب مباراة النصر والشباب ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفي بالجولة الـ18.

دبت أزمة داخل المباراة بسبب بعض الألفاظ العنصرية التي تم توجيهها من حسين عبدالغني إداري النصر إلى سيبا لاعب الشباب في مشهد مرفوض وأثار الجدل داخل اللقاء.

ووفقًا لما جاء من مراسل قناة "العربية" أن تقرير مراقب اللقاء يؤكد أن هناك بعض الإساءات العنصرية التي قيلت أثناء المباراة من أحد الإداريين بالنصر.

وأضاف المراسل أن لجنة الانضباط تعقد اجتماعها حاليًا من أجل مناقشة الأمر وتخصيص العقوبة المستحقة ولكن لن يتوقع أن يكون القرار خلال 24 ساعة.

ومن المحتمل أن تطلب لجنة الانضباط من إدارة الناديين إفادة كتابية بالشكاوى المطروحة أمامهم، ولكن إذا كانت أدلة واضحة سيتم اتخاذ القرار بشكل رسمي.

ونشبت الأزمة بشكل قوي أثناء خروج سيبا من المباراة، حيث انفعل بعدها خالد البلطان أثناء تواجده في المقصورة على ما حدث تجاه لاعب الشباب.