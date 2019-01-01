تقرير مالي: منتخبنا وافق على مواجهة السعودية وديًا في 5 سبتمبر

الأخضر اتفق على أولى مبارياته الودية تحت قيادة رينار

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يخوض الفرنسي هيرفي رينار؛ المدير الفني الجديد لمنتخب السعودية، أول مباراة له في قيادة الأخضر بملاقاة المنتخب المالي وديًا.

أول أمس السبت كانت المباراة الأخير للمدرب الوطني يوسف عنبر كمدير فني للأخضر، أمام منتخب الأردن في الجولة الأخيرة من بطولة اتحاد غرب آسيا.

وودع الأخضر البطولة الآسيوية حاصدًا نقطة واحدة فقط، بعدما تلقى هزيمتين وحقق تعادل وحيد، ليفشل في الوصول للنهائي.

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ووفقًا لموقع "سبورتس مالي" فإن السعودية قدمت عرضًا للنسور لملاقاتهم وديًا، وهو ما وافق عليه اتحاد كرة القدم المالي.

وأوضح الموقع أن المباراة تحدد لها الخامس من سبتمبر المقبل، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

وستكون هذه المباراة هي الأولى للنسور بعد وداع كأس أمم أفريقيا مصر 2019 بالهزيمة أمام كوت ديفوار في دور الـ16.

يذكر أن السعودية بعدما انتهت مشوارها في بطولة اتحاد غرب آسيا، تستعد لاستهلال مشوارها في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا وكأس العالم 2022، حيث تلاقي اليمن في العاشر من سبتمبر المقبل.