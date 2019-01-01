تقرير قطري - إلغاء إقامة السوبر التونسي بالدوحة

بعد عودة السوبر التونسي بعد غياب لسنوات، المشكلات تلاحقه

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

لا يزال لقاء كأس السوبر التونسي بين الأفريقي والترجي، تحوم حوله الشكوك حول مكان إقامته بعد قرار تأجيله.

الاتحاد التونسي لكرة القدم أعلن صباح اليوم الأربعاء، تأجيل السوبر بناءً على طلب الاتحاد القطري، بعدما كان من المقرر إقامته في 24 من الشهر الجاري. (طالع التفاصيل)

ووفقًا لجريدة "استاد الدوحة" فإن مصادرها تؤكد إلغاء إقامة المباراة بالدوحة بعدما تقرر تأجيلها، لتبرز مشكلة جديدة في السوبر التونسي.

اللجنة الوطنية للتحكيم تنفى انسحاب السرايري من إدارة مباراة السوبر التونسي

#استاد_الدوحة / مصادر "استاد الدوحة" تؤكد إلغاء إقامة السوبر التونسي بالدوحة بعد أن جرى الحديث عن تأجيله في مرحلة أولى — جريدة استاد الدوحة (@stadeldoha) ٢٠ فبراير ٢٠١٩

وبدأت مشكلات السوبر من تهديد الأفريقي بالانسحاب من المباراة حال الإصرار على تكليف طاقم التحكيم التونسي بقيادة السرايري، متهمين إياه بوجود سوابق له مع باب جديد.

وأعلنت روابط باب جديد عزوفها عن حضور اللقاء في ظل إدارتها من قبل السرايري.