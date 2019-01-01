تقرير - قصر النيل والمختلط وفاروق.. 108 عام على تأسيس الزمالك

الزمالك يحتفل بمرور 108 عام على تأسيسه

فيسبوك تويتر عبده الليثي

يحتفل نادي الزمالك، بذكرى تأسيسه الثامنة بعد المائة، اليوم السبت، الموافق الخامس من شهر يناير عام 2019، ليكون من أحد أعرق الأندية المصرية في الوقت الحالي.

سنوات عديدة مرت، ويظل ويستمر حب الزمالك في قلوب جماهيره تتزايد يومًا بعد يومًا، في وقت الأزمات تظهر عشاقه تحمله فوق اكتافهم ليمر من المراحل الصعبة التي يمر بها نادي فاروق السابق.

5 يناير 1911، تأسس الزمالك تحت نادي قصر النيل، رياضي واجتماعي، واستمر بهذا المسمى لمدة عامين فقط وتغير بعد ذلك إلى اسم المختلط حتى عام 1941. اختيارات المحررين حوار جول - موسى التعمري: أريد أن أكون اللاعب الأفضل في العالم

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وأطلق على النادي اسم فاروق، من عام 1941 حتى ثورة 1952، عندما رحل الملك فاروق عن مصر، ليطلق عليه الزمالك حتى يومنا هذا.

صال وجال الزمالك في البطولات المحلية والإفريقية، حقق حتى الآن 12 بطولة دوري محلي، و26 بطولة كأس مصر، و3 بطولات سوبر مصري.

وعلى المستوى الإفريقي، كان الزمالك الأكثر تتويجًا في القارة السمراء حتى السنوات الأولى من القرن العشرين، بعد التتويج بـ5 بطولات دوري أبطال إفريقيا، وكأس السوبر الإفريقي ثلاثة مرات وبطولة لكأس الكؤوس الإفريقية .

خلال السنوات الأخيرة، يسعى نادي الزمالك للعودة إلى عرش الكرة الإفريقية مرة أخرى، ولكن اصطدم حلم الأبيض بصن داونز الذي توج في نسخة عام 2016 في معلب برج العرب وقتها.

بطولات الزمالك طوال تاريخه:

بطولة الدوري: (12)

1959 – 1960، 1963 – 1964، 1964 – 1965، 1977 – 1978، 1983 – 1984، 1987 – 1988، 1991 – 1992، 1992 – 1993، 2000 – 2001، 2002 – 2003، 2003 – 2004، 2014 – 2015.

بطولة الكأس (26) مرة، حيث حقق في أخر 6 سنوات، 5 مرات بطولة الكأس.

بطولة دوري أبطال إفريقيا: (5) مرات، 1983 – 1984، 1985 – 1986، 1992 - 1993، 1995 – 1996، 2002.

كأس السوبر المصري: (3) مرات 2000 – 2001، 2001 – 2002، 2016 – 2017.

كأس السوبر الإفريقي: (3) مرات 1993 – 1994، 1996 – 1997، 2002 – 2003.

وفي الوقت الحالي، يقترب نادي الزمالك من تحقيق بطولة الدوري المصري، حيث يعتلى صدارة الترتيب بفارق كبير عن أقرب منافسيه، وهو ما يقربه من العودة مرة أخرى لمنصة التتويج.