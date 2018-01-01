تقرير - قبل مواجهة الاتحاد والنصر.. متى يُسجل الفريقين أهدافهما؟

الاتحاد والنصر وجه لوجه في الدوري السعودي

فيسبوك تويتر عبده الليثي

يستضيف ملعب "الجوهرة المشعة"، بمدينة جدة غدًا، واحد من كلاسكيات الكرة السعودية في كرة القدم، بين الاتحاد والنصر.

ويحل النصر ضيفًا ثقيلًا على نظيره الاتحاد، ضمن الجولة الرابعة عشر من دوري كأس الآمير محمد بن سلمان للمحترفين غدًا الجمعة.

النصر يسعى لملاحقة الهلال في صدارة ترتيب الدوري السعودي، بتحقيق الفوز على الاتحاد في لقاء الغد وسط جماهير العميد. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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وفي الجانب الأخر يسعى الاتحاد لمواصلة الانتصارات بعد تحقيق أول فوز له في الموسم بالمباراة الماضية على حساب الباطن بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويسعى الاتحاد لمصالحة جماهيره أمام النصر، بتحقيق أول فوز بالموسم داخل ملعبه بعد عجزه عن تحقيق الفوز سوى في لقاء الباطن خارج ملعبه.

ونرصد لكم خلال التقرير التالي، الأوقات التي يسجل بها النصر والاتحاد الأهداف خلال مبارياتهما في الموسم الحالي من الدوري.

صاحب الأرض، عميد الكرة السعودية، سجل لاعبيه حتى الآن 16 هدفًا فقط في 13 مباراة، وتلقى 29 هدفًا في رقم مفزع لدفاعات الاتحاد.

وسجل لاعبي الاتحاد خلال أحداث الشوط الأول 6 أهداف فقط، وفي الشوط الثاني سجلوا 10 أهداف بنسبة 63% بالنصف الثاني من المباراة.

وعلى الجانب الأخر، نادي النصر، الذي يحتل وصافة الدوري، سجل لاعبيه 26 هدفًا خلال 13 مباراة وتلقى 11 فقط.

وانتصفت نسبة تسجيل الأهداف للاعبي النصر بين الشوطين، حيث سجل لاعبي العالمي 13 هدفًا في الشوط الأول و13 في الثاني بنسبة 50 %.

ويحتل النصر وصافة الدوري السعودي برصيد 29 نقطة من 13 مباراة، بينما يأتي الاتحاد في المركز الـ15 برصيد 6 نقاط.