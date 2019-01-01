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تقرير فرنسي: أندية هولندية وفرنسية تتابع مصطفى محمد

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مصطفى محمد
هل يسير مصطفى محمد على خطى محمد صلاح ويخوض تجربة احترافية ناجحة في أوروبا؟

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

تراقب أندية هولندية وفرنسية مصطفى محمد، مهاجم فريق نادي الزمالك، والمعار إلى طلائع الجيش، من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

صحيفة "فرانس فوتبول" نشرت تقريرًا عن مصطفى محمد، حيث بدأت بجملة "يجب أن يسير على خطى مواطنيه في أوروبا محمد صلاح وتريزيجيه وأحمد حجازي".

ووصف الصحية الفرنسية مصطفى محمد بأنه واحدًا من أفضل المواهب في مصر، بعدما أظهر العديد من الإمكانيات الرائعة، واستطاع أن يسجل 6 أهداف وصنع 3 أهداف خلال 14 مباراة.

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ويتابع مصطفى محمد كلًا من آيندهوفن وأوتريخت من هولندا، من أجل الحصول على خدماته، بالإضافة إلى بعض الأندية الفرنسية.

ويرتبط مصطفى محمد بعقد مع نادي الزمالك حتى عام 2022، وتمت إعارته إلى طلائع الجيش هذا الموسم، بعد أن أعير الموسم الماضي إلى طنطا.

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