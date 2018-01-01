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كأس العالم للأندية

تقرير | ريال مدريد .. من الفشل الأول للاقتراب من الزعامة

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أتم ريال مدريد نصف المهمة الرسمية في الإمارات، بالتغلب على منافسه الياباني كاشيما، بنتيجة 3-1، في مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية، ليضرب موعدًا مع صاحب الأرض "العين" في المباراة النهائية، التي سيستضيفها ملعب "هزاع بن زايد" مساء السبت.

خطوة كبيرة على الطريق الصحيح

Santiago Solari Real Madrid CSKA UCL 12122018

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بعد الهزة العنيفة التي تعرض لها الفريق بعد رحيل زين الدين زيدان وكريستيانو رونالدو، في أعقاب الاحتفاظ بكأس دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي، جاء المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري، ليُصحح الأوضاع نوعًا ما، مقارنة بالوضع المأساوي مع المدرب السابق جولين لوبيتيجي، ومن مباراة لأخرى، يُثبت أن الرئيس فلورنتينو بيريز، أصاب الهدف بتعيينه بشكل مؤقت، لانتشال الفريق من براثن الضياع، وفوزه بلقب بعد أقل من شهرين من تعيينه في سُدة حكم البيرنابيو، من شأنها أن تُعزز ثقته في نفسه، وثقة جيل "لا ديسما" في نفسه من جديد، وهذا ما كان يحتاج إليه الريال ليتجاوز محنة بداية الموسم.

أكبر من مُجرد بطولة

Bale Club World Cup Real Madrid Kashima Antlers

من الأشياء التي تُعطي أهمية مضاعفة لمونديال الأندية هذه المرة عند جماهير الريال، الرقم القياسي المُنتظر في حالة العودة بالكأس إلى مدريد، حيث سيُصبح النادي الأكثر تتويجًا باللقب (4 مرات)، ليتجاوز عدد مرات فوز العدو الأزلي "برشلونة" بالكأس، بحملها 3 مرات من قبل، آخرهم عام 2015.

بالصدفة البحتة

Raul Real Madrid 1999

الطريف في الأمر، أن بداية ريال مدريد مع مونديال الأندية، جاءت بمحض الصدفة، وحدث ذلك في النسخة الرسمية الأولى للبطولة تحت رعاية الفيفا، والتي نظمتها البرازيل عام 2000، وآنذاك شارك الملكي بصفته بطل مباراة نصف العالم "انتركونتننتال" عام 1998، بتغلبه على فاسكو دي جاما على ملعب "طوكيو"، الذي كان يوصف بالأرض المحايدة بين بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية.

مشاركة مُخيبة للآمال

Fernando Hierro Real Madrid 1998

رغم أن الريال ذهب إلى بلاد السامبا بتشكيلته الأساسية، بقيادة الهداف الخالد راؤول جونزاليز وروبرتو كارلوس، فرناندو هيرو، سافيو، هيلاجييرا، جيرمي وبقية الأسماء التي أنهت الموسم بالتتويج بكأس دوري أبطال أوروبا الثامنة في تاريخ النادي على حساب فالنسيا بالثلاثية التاريخية، إلا أنه لم يتمكن من الوصول للنهائي، فقط خاض 3 مباريات، بدأها بفوز بأقل مجهود على النصر السعودي، ثم التعادل مع كورنثيانز في المباراة الثانية، وختم دور المجموعات بفوز بشق الأنفس على حساب الرجاء بنتيجة 3-2، ليكتفي باللعب على الميدالية البرونزية، التي خسرها هي الأخرى بهزيمته أمام نيكاكسا المكسيكي بركلات الجزاء الترجيحية.

 الظهور الأول في النظام الجديد

Carlo Ancelotti Real Madrid FIFA Club World Cup 2014

احتاج ريال مدريد 14 عامًا، كي يظهر مرة أخرى في مونديال الأندية، بعد إنهاء عقدة كأس دوري الأبطال العاشرة، بالفوز الهيتشكوكي على حساب أتليتكو مدريد في لشبونة 2014، ليتجه إلى المغرب، وفريق المدرب كارلو أنشيلوتي يمر بفترة استثنائية آنذاك، أسفرت عن 22 مباراة بلا هزيمة قبل مواجهة كروز أزول المكسيكي، وكما كان متوقعًا، فاز أصدقاء رونالدو بأقل مجهود برباعية مع الرأفة، بعدها قضى سيرخير راموس وجاريث بيل على صمود سان لورينزو الأرجنتيني في المباراة، ليُسجل الريال لقبه الأول من أرض المغرب عام 2014.

الاحتكار الأخير

Real Madrid Club World Cup 2017

اعتاد ريال مدريد على المشاركة في هذه البطولة، بفضل حقبة زيزو ورونالدو التاريخية، التي أعادت إلى الأذهان ما فعله الفريق في خمسينات القرن الماضي، وكانت البداية بنسخة 2016، والتي بدأها الريال بفوز صعب على كلوب أمريكا بهدفي كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة، وختمها بفوز أصعب على صاحب الأرض كاشيما في النهائي بنتيجة 4-2، في مباراة انتهى وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، قبل أن يُحدث كريستيانو الفارق في الأشواط الإضافية بهدفين بتوقيعه الشخصي، ليخرج من المباراة بهاتريك وجائزة هداف وأفضل لاعب في البطولة، والأهم الحصول على اللقب الثاني للنادي.

بنفس الطريقة، تغلب الملكي على الجزيرة الإماراتي بشق الأنفس في نصف نهائي نسخة العام الماضي، التي أقيمت على نفس الملعب، فبعد خروج الفريق العربي من الشوط الأول متقدمًا بهدف نظيف، عاد الريال في الشوط الثاني عن طريق رونالدو وبيل، ليتقابل مع جريميو البرازيلي في النهائي ويفوز عليه بهدف للخارق رونالدو. فهل سيواصل الريال استحواذه على هذه الكأس ويُصبح أكثر من تّوج بها على حساب غريمه التقليدي؟

 

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