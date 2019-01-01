تقرير - خلافات بالأهلي تدفع عبد الإله مؤمنة للتراجع عن الترشح للرئاسة

الأمور في الراقي غير مستقرة قبل ساعات من غلق باب الترشح

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تبقت ساعات قليلة وتغلق اللجان الانتخابية للأندية أبوابها أمام المترشحين للرئاسة ولعضوية مجالس الإدارات، ولا تزال الأمور في الأهلي غير واضحة.

وفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن مصادر في الراقي أكدت حدوث خلافات في وجهات النظر بين الأهلاويين، قد يدفع عبد الإله مؤمنة؛ المرشح المحتمل للرئاسة، للتراجع وعدم تقدم أوراقه رسميًا.

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مؤمنة قال، في تصريحاته للصحيفة: "أشرف برئاسة الأهلي، وأنا ابن من أبنائه، لكن الاختلاف في بعض الأمور والصلاحيات قد يجبرني على عدم الترشح".

وأضاف: "سأبقى داعمًا ومحبًا للأهلي، وسأساند أي مرشح للنادي في جميع الأحوال والظروف، ارتباطي بالنادي لا علاقة له بالمناصب".

يذكر أن لجنة الانتخابات فتحت أبوابها أمام راغبي الترشح أول أمس الأحد، ومن المنتظر أن تغلق الأبواب في تمام الساعة العاشرة من مساء الليلة.