تقرير - خصم نقاط من النصر والاتفاق غير مطروح

أزمة المستحقات المالية المتأخرة لن تتطور

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

لن تتطور أزمة ناديي النصر والاتفاق السعوديين بشأن مستحقات نادي القادسية لديهما إلى خصم نقاط من الثنائي.

القادسية له مستحقات متأخرة من صفقة انتقال عبد الرحمن العبيد إلى العالمي، وسعد السلولي إلى الاتفاق.

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وأوضح مصدر رسمي داخل الاتحاد السعودي لكرة القدم أن لجنة الانضباط والأخلاق تحتاج لمخاطبة النصر ومنحه فرصة للرد، ومن ثم التدرج في العقوبات وفقًا للوائح الانضباطية.

واستبعد مصدر رسمي للصحيفة ومحكم رياضي خصم أي نقاط من كلا الناديين بشأن هذه القضية، أما فهد با رباع؛ المحكم المعتمد في مركز التحكيم الرياضي السعودي فأشار إلى أن لجنة الانضباط ستوجه إنذارين للنصر والقادسية مع منحهما فرصة سهد للسداد.

يذكر أن النصر يتصدر جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 64 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن أقرب منافسيه، بينما يأتي الاتفاق في المركز العاشر بـ33 نقطة.