تقرير خاص - مانشستر يونايتد مع مشجعيه في مصر وحدث منتظر العام المقبل

كلاسيكو إنجلترا أُقيم اليوم على ملعب آنفيلد وحدث خاص كان ينتظر جماهير مانشستر يونايتد في مصر.

فيسبوك تويتر محمود ضياء

يوم انتظرته جماهير مانشستر يونايتد في مصر منذ سنوات عديدة ولكنه لم ينته بالطريقة المثالية لجمهور الشياطين الحمر.

خسر مانشستر يونايتد كلاسيكو إنجلترا أمام ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد لكن جماهيره صنعت الحدث كالمعتاد حيث تواجد ممثل عن النادي لسبب خاص من أجل لتغطية تجمع الرابطة لمشاهدة المباراة

نادي مانشستر يونايتد يُتنبى منافسة تحت اسم "i love united" يتفاعل بها النادي مع جماهيره ويشجع التنافس بين الروابط.

النادي الأكثر تتويجًا بالألقاب في إنجلترا له عديد روابط التشجيع الرسمية حول العالم وكثيرًا ما شارك النادي جماهيره بتواجد بعض اللاعبين السابقين والأساطير.

تُقام مسابقات بين خمس روابط حول العالم كل عام بالتفاعل على مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وتويتر وانستاجرام والرابطة الفائزة تستضيف في وقت لاحق لاعب او اثنين من أساطير النادي السابقين.

هذا العام وقع الاختيار على رابطة مانشستر يونايتد في مصر للتنافس مع بعض روابط الدول الأخرى وتواجد ممثل من النادي في اجتماع الرابطة اليوم لمشاهدة مباراة ليفربول.

أحمد خالد يحيى رئيس رابطة مانشستر يونايتد في مصر قال لجول: "اختيار الرابطة لهذة المنافسة جاء بعد متابعة العمل في الرابطة خلال السنوات الماضية والتوسع الكبير داخل مصر والنشاطات المختلفة".

رئيس رابطة الشياطين أضاف: "لاعبو الفريق قاموا بتسجيل فيديو للجماهير وتم عرضه بين شوطي المباراة كمباركة للرابطة على تواجدها في المنافسة".

وعن التحضير للمسابقة، قال أحمد: "عملنا كالمعتاد في تنظيم الأداث الكبيرة بتوافر شاشات عرض كبيرة وأماكن للعائلات وسحب على بعض الجوائز في النهاية إلى جانب توفير مكان مخصص لمصور النادي من أجل تغطية الحدث".

رابطة مصر تتقدم بفارق كبير على منافسيها في المسابقة حتى الآن ولكن المنافسة ما زالت في بدايتها حسب تاكيد أحمد خالد.

رئيس رابطة مانشستر قال عن الخطوة المقبلة: "الآن سيكون علينا مواصلة العمل عبر توتير وانستاجرام وفيسبوك وانتظار نهاية الموسم لمعرفة الفائز الذي سيتواجد معه لاعبين من قدامى الفريق الموسم المقبل".

جماهير مانشستر يونايتد في مصر تساند رابطتها عن طريق استخدام هاشتاج #ILOVEUNITED_EG في كل وسائل التواصل الإجتماعي فيسبوك وتويتر وانستاجرام.