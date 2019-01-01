تقرير | بايرن يستعين بخطة دورتموند في تجديد الدماء

بدأ بايرن ميونخ يسير على نهج غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند، بالبحث عن مواهب خام، بعد التضخم الهائل في أسعار اللاعبين، منذ صفقة انتقال البرازيلي نيمار جونيور من برشلونة إلى باريس سان جيرمان، نظير تسديد قيمة الشرط الجزائي في عقده، والتي قُدرت آنذاك بنحو 222 مليون يورو.

سياسة المُستقبل

يبدو واضحًا أن البايرن ليس الفريق الكبير الوحيد في أوروبا، الذي بدأ يتبع هذه السياسية، سبقه ريال مدريد، هو الآخر، تغيرت سياسته 180%، بتحوله من مؤسسة تستهدف ضم أفضل وألمع النجوم بأرقام فلكية، لمؤسسة تستثمر في مواهب المُستقبل، منها توفير مبالغ طائلة، وكذا لمحاربة الغلاء الفاحش الذي ضرب سوق اللاعبين بصورة غير مسبوقة.

صدقت نبوءة الأستاذ

في ذروة الارتفاع الجنوني لأسعار اللاعبين، توقع سابق عصره آرسن فينجر، انخفاض نسبة الصفقات المباشرة بين الأندية، نظرًا لوصول أسعار اللاعبين لأرقام لا تتَحملها خزائن أندية كبرى، بالكاد لا تَقدر عليها إلا أندية مدعومة من حكومات دول، ومن فرط حِكمته، أصاب الهدف في توقعه الثاني، بانتشار ظاهرة الصفقات المجانية، إذ اعتبرها موضة "المستقبل"، كما نُشاهد الآن مع أدريان رابيو وغيره من المُتمردين.

حقيقة لا تقبل الجدال

الآن. يُرسخ بايرن ميونخ وريال مدريد وكثير من الأندية الأوروبية الكبرى، ما قاله فينجر، بالتوجه إلى نجوم المستقبل بدلاً من سياسة الإنفاق ببذخ، في صفقات قد يُجانبها التوفيق، ولولا نُلاحظ، بدأت سياسة الفريق البافاري تتغير، منذ ظهور عواقب ميركاتو 2014، عندما جلب النادي تشابي ألونسو، بيبي رينا، مهدي بنعطية، روبرت ليفاندوفسكي، بجانب نوير وبقية المُخضرمين، هذا في حد ذاته، أثر على مستقبل اللاعبين الشباب.

عودة للشباب

بداية من 2017، استشعرت الإدارة بوادر الخطر، مع تقدم أعمار أغلب نجوم الجيل الذي احتكر البطولات المحلية في ألمانيا في السنوات الماضية، ووضح ذلك من خلال الميركاتو الأضخم في التاريخ، الذي وصل حجم الإنفاق فيه لنحو لـ116 مليون يورو، منهم أكثر من 40 لضم توليسو من ليون، ومعه كينجسلي كومان من اليوفي، سيرجي جنابري من آرسنال –بعمر 21 عامًا-، ومثله نيكلاس سوله وساندرو فاجنر من هوفنهايم، وقبلهم المنحوس ريناتو سانشيز.

هودسون أودوي (18 عامًا) موهبة تشيلسي الصاعدة بقوة في آخر 6 مباريات 🏟️🔥



سجل 3 ⚽️

صنع 3 🅰️ pic.twitter.com/21e32TM9WU — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 21, 2019

استنساخ التجربة الناجحة

يبدو واضحًا أن تركيز بايرن ميونخ، انصب على اللاعبين الشباب أكثر من أصحاب الأسماء اللامعة، حتى خاميس رودريجيز، الذي جاء من الريال على سبيل الإعارة، بنسبة كبيرة جدًا، سيعود إلى ناديه بعد انتهاء الإعارة، في المقابل، أثبت البايرن على أرض الواقع، أنه يستنسخ تجربة بوروسيا دورتموند، التي أثبتتها نجاحها في السنوات الماضية، ووصلت لذروة نجاحها مع المدرب السويسري لوسيان فافر، بضم بطل العالم بافارد بداية من الصيف القادم، حتى أغلب الأسماء التي اقترن مستقبلها بآليانز آرينا في الفترة الماضية، جُلها أسماء للاعبين بالكاد لا تتجاوز أعمارهم 20 ربيعًا، من نوعية مهاجم تشيلسي الواعد كالوم هودسون، وآخرون في نفس المرحلة العمرية، مُحتمل رؤيتهم في مشروع بايرن ميونخ الشاب.