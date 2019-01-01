تقرير - النصر يقطع شوطًا كبيرًا والاتحاد يصارعه على لاعب التعاون

عبد الفتاح آدم الذي قدم موسمًا رائعًا تكلل ببطولة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

خطف عبد الفتاح آدم؛ مهاجم التعاون السعودي، الأنظار له خلال الموسم المنقضي، مما جعل الثنائي اتحاد جدة والنصر يتنافسان على الظفر بخدماته خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

مهاجم السكري كان يتنافس على جائزة أفضل لاعب محلي خلال الموسم، خلال حفل رابطة الدوري السعودي، إلا أن محمد كنو؛ لاعب الهلال، خطف الجائزة منه.

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ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن إدارة العميد كثفت مفاوضاتها مع آدم، موضحة أن مصادر موثوقة تؤكد إصرار إدارة لؤي ناظر على التعاقد مع اللاعب.

وفي الوقت نفسه، أكدت الصحيفة أن نادي النصر قطع شوطًا كبيرًا في المفاوضات مع مهاجم التعاون إلا أن هناك احتمالية في تأجيل حسم مصير آدم، لحين وضوح مستقبل زميله الكاميروني تاوامبا سواء بالبقاء أو الرحيل عن الفريق.

وكان تاوامبا قد كشف في تصريحات خاصة لـ"جول" دخول نادي العين الإماراتي في مفاوضات معه لضمه بالصيف. (طالع التفاصيل)

يذكر أن عبد الفتاح آدم شارك الموسم المنقضي في 29 مباراة بالدوري والكأس، سجل خلالهم 15 هدفًا، وصنع اثنين آخرين.

وقاد صاحب الـ24 عامًا السكري للتتويج بطلًا لكأس خادم الحرمين الشريفين على حساب الاتحاد، لأول مرة في تاريخه.