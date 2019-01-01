تقرير - الاستقرار على عبد العزيز الجليل رئيسًا للنصر السعودي

اللجنة الانتخابية بالنصر تُعيد فتح أبوابها اليوم من جديد

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تستعد اللجنة الانتخابية بنادي النصر السعودي لفتح بابها للمرة الثانية، أمام راغبي الترشح لرئاسة النادي ومجلس الإدارة والجمعية العمومية.

اللجنة كانت قد فتحت أبوابها للمرة الأولى في التاسع من يونيو الجاري وأغلقته في 11 من الشهر ذاته دون أي مترشح، ليتقرر أن يُعاد الفتح من جديد اليوم الأحد، ولمدة ثلاثة أيام أخرى.

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ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن أصحاب القرار بالعالمي استقروا على دعم عبد العزيز الجليل؛ نائب الرئيس في مجلس سعود آل سويلم، لتولي منصب الرئاسة.

وأوضحت الصحيفة أنه بعد مناقشات بين رجال النصر المؤثرين لأيام، تم الاتفاق على الوقوف خلف الجليل ودعمه، للحفاظ على فريق العمل الإداري نفسه في الموسم الماضي، حفاظًا على استقرار النظام الإداري والمالي والفني.

يذكر أن سعود آل سويلم؛ الرئيس الحالي للنادي، أعلن عدم رغبته في رئاسة النصر من جديد، مكتفيًا بما قدمه معه، ومفضلًا الابتعاد عن المجال الرياضي خلال الفترة المقبلة.