يوفنتوس ضد نابولي: تفاصيل المباراة

الدوري الإيطالي - الجولة 10 1 نوفمبر 2026 - 14:45 أليانز ستاديوم

نابولي المتألق يزيد الضغوط على يوفنتوس المتعثر

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يستضيف يوفنتوس نابولي على ملعب أليانز مساء الأحد، في مباراة الجولة العاشرة من موسم 2026/27 للدوري الإيطالي، وسط ظروف مختلفة تمامًا للفريقين لدى وصولهما إلى تورينو.

يواجه يوفنتوس بقيادة لوتشيانو سباليتي ضغوطًا كبيرة. فبعد الهزيمة 2-0 أمام جنوى الثلاثاء الماضي، وهي ثالث خسارة للفريق في الدوري هذا الموسم، وجّه الرئيس التنفيذي جيوفاني كارنيفالي حديثًا صريحًا إلى اللاعبين في غرفة الملابس، أوضح فيه أن الوضع الحالي غير مقبول. وفُرض على الفريق معسكر مغلق قبل هذه المباراة، فيما تزايدت التساؤلات في صحافة تورينو بشأن مستقبل سباليتي.

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في المقابل، يصل نابولي بمعنويات مرتفعة. فقد سجل فريق ماسيميليانو أليجري أربعة أهداف في مرمى مونزا منتصف الأسبوع الماضي، ويحتل مركزًا واحدًا خلف يوفنتوس في جدول الترتيب، ولا يفصل بينهما سوى فارق الأهداف. لكن الأجواء داخل الفريق ليست هادئة تمامًا، إذ خرج ستانيسلاف لوبوتكا من الملعب على محفة وهو يبكي خلال ذلك الفوز، وسيؤثر غيابه كثيرًا في تشكيل خط وسط نابولي.

ولن يكون أليجري نفسه على خط التماس. فمدرب نابولي يقضي عقوبة إيقاف، ما يعني أن مساعده ماركو لاندوتشي، الذي سبق له العمل في يوفنتوس أيضًا، سيتولى قيادة الفريق من مقاعد البدلاء، كما فعل أمام مونزا.

تكتسب هذه المواجهة أهمية كبيرة حتى في الظروف المعتادة. ومع خضوع منصب سباليتي للتدقيق وسعي نابولي للحاق بالبطل، ستكون مباراة الأحد ليلًا على ملعب أليانز أكثر أهمية من المعتاد.

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