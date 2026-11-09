هولندا ضد اليونان: تفاصيل المباراة

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 5 13 نوفمبر 2026 - 14:45 يوهان كرويف أرينا

صدام على صدارة المجموعة الثانية يجدد التنافس المحتدم

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تستضيف هولندا اليونان على ملعب يوهان كرويف أرينا في أمستردام، في مباراة بالمجموعة الثانية من المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية، تحمل أهمية كبيرة في صراع الصدارة.

يتصدر فريق تشافي هيرنانديز المجموعة بثماني نقاط، بالتساوي مع اليونان، وسيضعه الفوز في موقف قوي لحسم التأهل إلى ربع النهائي قبل جولة من النهاية.

تُعد عودة فرينكي دي يونج أبرز أخبار هولندا. فقد تلقى لاعب وسط برشلونة أول استدعاء له منذ كأس العالم بعد تعافيه من إصابة طويلة، ويمنح وجوده تشافي خيارًا إبداعيًا حقيقيًا في وسط الملعب.

يتعامل تشافي مع عدد من الغيابات، إذ تأكد غياب ريان جرافينبيرخ وجيريمي فريمبونج وجوريل هاتو وناثان آكي. ويحتفظ المواهب الشابة روبن فان بوميل وميكس ميردينك وجيفاي زيخيل بأماكنهم، ويُنتظر منهم المساهمة.

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تصل اليونان وهي في حالة جيدة، وتعرف هذه المجموعة جيدًا. فقد تعادل فريق إيفان يوفانوفيتش دون أهداف مع ألمانيا في آخر مبارياته، وتغلب على هولندا في سبتمبر، لذا لن يأتي إلى أمستردام لمجرد الدفاع.

يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني في المجموعة إلى ربع النهائي، ما يمنح الفريقين دافعًا واضحًا. وتتمتع هولندا بأفضلية اللعب على أرضها، لكن اليونان أظهرت بالفعل قدرتها على حصد النقاط أمام أقوى فرق المجموعة.

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