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الدوري الإيطالي
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تقديم مباراة ميلان وبولونيا في الدوري الإيطالي: الروسونيري يسعى للبناء على زخمه في سان سيرو أمام بولونيا

ميلان ضد بولونيا
الدوري الإيطالي
القنوات الناقلة
ميلان
بولونيا

أعاد فوز ميلان المتقن خارج أرضه على أودينيزي بنتيجة 2-0 الزخم للفريق على الصعيد المحلي، ويستقبل الآن فريق الروسوبلو الواثق، بعد فوزه هو الآخر بنتيجة 2-0 في سردينيا دون أن تهتز شباكه.

ميلان ضد بولونيا: تفاصيل المباراة

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الدوري الإيطالي - الجولة 9
سان سيرو

يستضيف ميلان فريق بولونيا 1909 يوم الأربعاء، 28 أكتوبر 2026، الساعة 19:30 بتوقيت جنوب أفريقيا (17:30 بتوقيت غرينتش / 18:30 بتوقيت وسط أوروبا)، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي على ملعب سان سيرو.

ميلان يسعى لمواصلة انتفاضته محليًا أمام طموح بولونيا

قدّم ميلان الأداء الذي كان يحتاج إليه بالضبط حين فاز 2-0 خارج أرضه في أوديني، متجاوزًا إحباطه الأوروبي بفضل هدف مبكر من كريستيان بوليسيتش وآخر حسم به أوماري هاتشينسون النتيجة في الشوط الثاني. ويوجّه ميلان أنظاره سريعًا إلى سان سيرو لمواجهة بولونيا في منتصف الأسبوع، وسط ثقة متجددة لدى ضيفه. فقد ردّ فريق رافاييلي بالادينو بقوة على خسارته السابقة أمام إنتر، بفوزه على كالياري 2-0 في عطلة نهاية الأسبوع، ما يجعل لقاء الأربعاء مهمًا في صراع المراكز المتقدمة.

Udinese Calcio v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images

المواجهة الأبرز: كريستيان بوليسيتش ضد نيكولو كاسالي

محور الهجوم المتألق: افتتح كريستيان بوليسيتش التسجيل أمام أودينيزي بتسديدة حاسمة في الدقيقة السادسة. وستفرض مراوغاته المباشرة وتفاهمه السريع مع زملائه على الجهة اليمنى على خط دفاع بولونيا الحفاظ على تقاربه وانضباطه.

قلب الدفاع صاحب الحضور القوي: ساهم نيكولو كاسالي في خروج بولونيا بشباك نظيفة أمام كالياري، وسجّل بنفسه هدف الافتتاح بإنهاء متقن في الدقيقة 57. وسيكون عليه التعامل مع تحركات بوليسيتش القطرية والقوة البدنية لجونسالو راموس داخل منطقة الجزاء.

FBL-EUR-C3-ASTON VILLA-BOLOGNAGetty Images

التحليل التكتيكي والتشكيلان المتوقعان

ميلان (4-4-2): مينيان؛ أتيكامي، جابيا، بافلوفيتش، بارتيساجي؛ هاتشينسون، فوفانا، مودريتش، رابيو؛ بوليسيتش، راموس.

بولونيا 1909 (3-4-3): سكوروبسكي؛ دارميان، كاسالي، ثيات؛ زورتيّا، فيرجسون، بوبيجا، ميراندا؛ بيرنارديسكي، أودجارد، كامبياجي.

نظرة على المباراة: يدخل ميلان اللقاء مرشحًا بقوة على أرضه، ساعيًا إلى فرض إيقاعه بفضل تمريرات لوكا مودريتش والمساندة الهجومية القوية من ظهيري الجناح. أما بولونيا، فسيسعى إلى تعطيل أصحاب الأرض بالتراجع إلى دفاع متماسك من خمسة لاعبين، معتمدًا على صناعة اللعب من لاعب وسط ميلان السابق توماسو بوبيجا وسرعة نيكولو كامبياجي في الهجمات المرتدة لاستغلال المساحات خلف خط دفاع ميلان المتقدم.

أخبار الفريقين والقائمتان

التشكيلات المحتملة ميلان ضد بولونيا

3-4-2-1
ميلان crest
ميلان
ميلان
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بولونيا crest
بولونيا
بولونيا
3-4-3
مايك ماينانمايك ماينانماريو خيلاماريو خيلاكوني دي وينتركوني دي وينترستراهينيا بافلوفيتشستراهينيا بافلوفيتشأدريان رابيوأدريان رابيوteam-logoدييجو موريرالوكا مودريتشلوكا مودريتشيونس موسىيونس موسىاوماري هوتشينسوناوماري هوتشينسونكريستيان بوليسيتشكريستيان بوليسيتشجونسالو راموسجونسالو راموسلوكاس سكوروبسكيلوكاس سكوروبسكينيكولو كاسالينيكولو كاساليماتيو دارميانماتيو دارميانآرثر ثيتآرثر ثيتنادر زورتيانادر زورتيالويس فيرجسونلويس فيرجسونتوماسو بوبيجاتوماسو بوبيجاخوان ميرانداخوان ميراندافيديريكو بيرنارديسكيفيديريكو بيرنارديسكيينز أودجاردينز أودجاردنيكولو كامبياغينيكولو كامبياغي
بولونيا crest
بولونيا
بولونيا
3-4-2-1
ميلان

التشكيلة الأساسية

بولونيا

المدرب

  • روبن أموريم
  • رافاييلي بالادينو

يفتقد روبن أموريم أليكسيس ساليماكرز وماتيو جابيا بسبب الإصابة، ومن المتوقع صدور مستجدات بشأن جاهزيتهما مع اقتراب موعد انطلاق المباراة. ويزيد غيابهما الضغط على مدرب ميلان في إدارة قائمته خلال هذه الفترة.

ويتعامل مدرب بولونيا رافاييلي بالادينو أيضًا مع إصابات في قائمته، إذ يغيب إميل هولم وريكاردو أورسوليني. وسيحتاج بالادينو إلى إيجاد حلول في مختلف أنحاء الملعب بينما يحاول فريقه إنهاء سلسلة نتائجه الضعيفة.

المستوى الأخير

ميلان

ميلان - المستوى

ساسوولو
ت1-1
سالزبورج
ف0-4
أتالانتا
ف3-2
بورنموث
خ3-0
أودينيزي
ف0-2
الهدف المسجل (المستقبل)
10/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
بولونيا

بولونيا - المستوى

نابولي
خ1-0
تورينو
ت1-1
ليتشي
ف1-2
إنتر
خ1-3
كالياري
ف0-2
الهدف المسجل (المستقبل)
6/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

فاز ميلان في ثلاث من مبارياته الخمس الأخيرة بجميع المسابقات، وتعادل في واحدة وخسر أخرى، مسجلًا 11 هدفًا ومستقبلًا خمسة. وكانت آخر مبارياته فوزًا 3-2 على أتالانتا في الدوري الإيطالي، بعد انتصار عريض 4-0 خارج أرضه على سالزبورج في أوروبا. وجاءت خسارته الوحيدة في تلك السلسلة أمام بنفيكا في الدوري الأوروبي، بينما كان تعادله 1-1 مع ساسولو في الدوري النتيجة الأخرى التي فقد فيها نقاطًا.

حقق بولونيا فوزًا واحدًا وتعادلين وتلقى هزيمتين في مبارياته الخمس الأخيرة. وكانت آخر نتائجه الخسارة 3-1 أمام إنتر، ولم يحقق خلال تلك الفترة سوى انتصار واحد، بنتيجة 2-1 خارج أرضه أمام ليتشي. وتعادل الفريق مرتين، أمام تورينو وساسولو، وخسر أيضًا أمام نابولي خلال هذه السلسلة.

سجل المواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

ميلانتعادلبولونيا
3
0
2
الدوري الإيطالي
بولونيا badge
بولونيا
بولونيا
0
ميلان badge
ميلان
ميلان
3
انتهت
الدوري الإيطالي
ميلان badge
ميلان
ميلان
1
بولونيا badge
بولونيا
بولونيا
0
انتهت
كأس إيطاليا
ميلان badge
ميلان
ميلان
0
بولونيا badge
بولونيا
بولونيا
1
انتهت
الدوري الإيطالي
ميلان badge
ميلان
ميلان
3
بولونيا badge
بولونيا
بولونيا
1
انتهت
الدوري الإيطالي
بولونيا badge
بولونيا
بولونيا
2
ميلان badge
ميلان
ميلان
1
انتهت
8الأهداف المسجلة4
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5

كانت آخر مواجهة بين الفريقين في فبراير 2026، حين فاز ميلان 3-0 على ملعب بولونيا في الدوري الإيطالي. ويتفوق ميلان في سجل المواجهات الخمس الأخيرة بينهما، بعدما فاز في ثلاث منها. أما فوز بولونيا الوحيد خلال تلك السلسلة فجاء في مباراة بكأس إيطاليا على ملعب سان سيرو في مايو 2025.

الترتيب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
إنترإنترإنتر
87102310+1322
ف
ف
ف
ت
ف
2
لاتسيولاتسيولاتسيو
8710165+1122
ف
ف
ف
ف
ت
3
روماروماروما
8530196+1318
ت
ف
ت
ت
ف
4
ميلانميلانميلان
8530167+918
ف
ف
ت
ف
ت
5
كوموكوموكومو
8521147+717
ف
ف
ت
خ
ف
6
فروسينونيفروسينونيفروسينوني
84221713+414
ت
ف
خ
ف
ت
7
يوفنتوسيوفنتوسيوفنتوس
8422118+314
ف
خ
ت
ف
خ
8
تورينوتورينوتورينو
84131311+213
ف
ف
ف
ت
خ
9
كالياريكالياريكالياري
841369-313
خ
خ
ت
ف
ف
10
نابولينابولينابولي
83231310+311
ت
خ
ف
ت
ف
11
أتالانتاأتالانتاأتالانتا
83141415-110
ت
خ
ف
خ
خ
12
ليتشيليتشيليتشي
8305914-59
خ
ف
خ
خ
ف
13
بولونيابولونيابولونيا
8224810-28
ف
خ
ف
ت
خ
14
ساسولوساسولوساسوولو
82241216-48
خ
خ
ت
خ
ف
15
مونزامونزامونزا
82151518-37
خ
ف
خ
ف
خ
16
جنوىجنوىجنوى
8215613-77
ف
خ
ف
خ
ت
17
أودينيزيأودينيزيأودينيزي
8116918-94
خ
خ
خ
خ
خ
18
فيورنتينافيورنتينافيورنتينا
8116919-104
خ
خ
خ
ت
ف
19
بارمابارمابارما
8116515-104
خ
خ
خ
ف
خ
20
فينيسيافينيسيافينيزيا
8107617-113
خ
ف
خ
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط

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