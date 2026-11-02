هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
دوري أبطال أوروبا
team-logoمانشستر يونايتد
أولد ترافورد
team-logoروما
شاهد على beIN SPORTS 4
بمساعدة

تقديم مباراة مانشستر يونايتد وروما في دوري أبطال أوروبا: روما يحل ضيفاً على مانشستر يونايتد المترنح

مانشستر يونايتد ضد روما
دوري أبطال أوروبا
القنوات الناقلة
مانشستر يونايتد
روما

بعد فوزه الساحق والمثير على أودينيزي 5-2، يتوجه روما المتألق بقيادة جان بييرو جاسبريني إلى مانشستر، ساعيًا إلى مفاقمة معاناة مانشستر يونايتد، الذي لا يزال يعاني من وقع خسارته 2-0 على ملعب ستامفورد بريدج ويصارع سلسلة قاسية من المباريات دون فوز.

مانشستر يونايتد ضد روما: تفاصيل المباراة

crest
دوري أبطال أوروبا - الجولة 4
أولد ترافورد

آلة جاسبيريني التهديفية تختبر مسرح الأحلام المهتز

Chelsea FC v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images

يستضيف مانشستر يونايتد روما على ملعب أولد ترافورد في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، بعدما وصل الفريقان إلى هذه المواجهة في ظروف متباينة تمامًا. يعاني يونايتد أزمة محلية، بينما يسافر فريق جاسبيريني إلى مانشستر بثقة وفي حالة تهديفية مميزة.

لا يزال مستقبل مايكل كاريك مع النادي محفوفًا بالمخاطر، بعد سلسلة من النتائج تركت يونايتد في المركز السادس عشر بالدوري الإنجليزي الممتاز، في أسوأ بداية له على الإطلاق لموسم في دوري الدرجة الأولى. وجاءت هزيمته على أرضه أمام بورنموث بنتيجة 3-0 في عطلة نهاية الأسبوع عقب خسارة محرجة أمام كومو بنتيجة 4-1 في البطولة نفسها، ولم تتراجع الضغوط على كاريك رغم قرار إدارة النادي الإبقاء عليه في منصبه في الوقت الحالي.

وتلقى المدرب خبرًا مشجعًا خلال الأسبوع، إذ عاد كوبي ماينو إلى التدريبات بعد غياب دام أسبوعين بسبب الإصابة. وستكون عودة لاعب وسط إنجلترا موضع ترحيب، لكنها لا تخفف كثيرًا من وقع تأكيد غياب بنيامين سيسكو حتى عام 2027 بسبب انتكاسة كبيرة تتعلق بإصابته.

SSC Napoli v AS Roma - Serie A 2026/27Getty Images

يصل روما إلى مانشستر بعد فوزه على كالياري بنتيجة 4-2 في الدوري الإيطالي خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهي نتيجة أبرزت العمق الهجومي والقدرة على الصمود اللذين عززهما جاسبيريني في هذا الفريق. وسجل إيمانويلي لولي ونيكولو بيسيلي، خريجا أكاديمية النادي، في ذلك الفوز الذي تحقق بعد التأخر في النتيجة، وأشاد المدرب بقطاع الناشئين في النادي عقب المباراة.

يفتقد جاسبيريني خدمات باولو ديبالا، الذي من غير المرجح أن يشارك بعدما أكد المدرب أن تعافي اللاعب الأرجنتيني يستغرق وقتًا أطول من المتوقع. ويغيب ليوناردو باليردي وماريو إيرموسو أيضًا، ما يعني أن المدرب الإيطالي سيحتاج إلى إدارة خياراته بعناية وسط جدول مزدحم بالمباريات.

تكتسب هذه المواجهة أهمية كبيرة في ترتيب دوري أبطال أوروبا، إذ يتذيل يونايتد جدول الترتيب، بينما يحتل روما مركزًا في وسطه. وبالنسبة إلى فريق كاريك، تبدو النتيجة الإيجابية شبه ضرورية. أما روما، فسيكون الفوز في مانشستر رسالة واضحة بشأن طموحاته القارية.

أخبار الفريقين والقائمتان

التشكيلات المحتملة مانشستر يونايتد ضد روما

4-2-3-1
مانشستر يونايتد crest
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
التشكيل
روما crest
روما
روما
3-4-2-1
سيني لامينسسيني لامينسديوجو دالوتديوجو دالوتنصير مزراوينصير مزراويماتياس دي ليختماتياس دي ليختهاري ماغويرهاري ماغويرماسون ماونتماسون ماونتيوري تيليمانسيوري تيليمانسماتيوس كونياماتيوس كونيابريان مبيوموبريان مبيوموأندري سانتوسأندري سانتوسبرونو فيرنانديزبرونو فيرنانديزبييرلويغي غولينيبييرلويغي غولينيليوناردو باليرديليوناردو باليرديماريو هيرموسوماريو هيرموسودانييلي غيلارديدانييلي غيلارديteam-logoويسليرودريجو مورارودريجو مورانيكولو بيسيلينيكولو بيسيليناهويل موليناناهويل مولينامارتن دي رونمارتن دي رونماتياس سوليماتياس سوليدونيل ماليندونيل مالين
روما crest
روما
روما
4-2-3-1
مانشستر يونايتد

التشكيلة الأساسية

روما

المدرب

  • مايكل كاريك
  • جيان بييرو غاسبيريني

النتائج الأخيرة

مان يونايتد

مان يونايتد - المستوى

أتلتيكو مدريد
خ2-0
ليدز
ت1-1
كومو
خ4-1
بورنموث
خ0-3
تشيلسي
خ2-0
الهدف المسجل (المستقبل)
2/12
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
روما

روما - المستوى

جنوى
ف2-0
سلوفان
ف4-0
نابولي
ت3-3
كالياري
ف4-2
أودينيزي
ف2-5
الهدف المسجل (المستقبل)
18/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

سجل المواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

مانشستر يونايتدتعادلروما
3
1
1
الدوري الأوروبي
روما badge
روما
روما
3
مانشستر يونايتد badge
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
2
انتهت
الدوري الأوروبي
مانشستر يونايتد badge
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
6
روما badge
روما
روما
2
انتهت
دوري أبطال أوروبا
مانشستر يونايتد badge
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
1
روما badge
روما
روما
0
انتهت
دوري أبطال أوروبا
روما badge
روما
روما
0
مانشستر يونايتد badge
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
2
انتهت
دوري أبطال أوروبا
روما badge
روما
روما
1
مانشستر يونايتد badge
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
1
انتهت
12الأهداف المسجلة6
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5

جدول الترتيب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
باريس سان جيرمانباريس سان جيرمانسان جيرمان
3300145+99
ف
ف
ف
2
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
3300123+99
ف
ف
ف
3
ليفربولليفربولليفربول
3300127+59
ف
ف
ف
4
ريال مدريدريال مدريدريال مدريد
3300105+59
ف
ف
ف
5
ريال بيتيسريال بيتيسبيتيس
330074+39
ف
ف
ف
6
شتوتجارتشتوتجارتشتوتجارت
321072+57
ت
ف
ف
7
آرسنالآرسنالآرسنال
321062+47
ت
ف
ف
8
برشلونةبرشلونةبرشلونة
3201116+56
خ
ف
ف
9
كوموكوموكومو
3201105+56
ف
خ
ف
10
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
320195+46
ف
خ
ف
11
كلوب بروجكلوب بروجكلوب بروج
320196+36
ف
ف
خ
12
سبورتنج لشبونةسبورتنج لشبونةسبورتينج
320174+36
خ
ف
ف
13
بوروسيا دورتموندبوروسيا دورتمونددورتموند
320154+16
ف
خ
ف
14
بايرن ميونخبايرن ميونخبايرن ميونخ
3120105+55
ت
ت
ف
15
روماروماروما
311185+34
ف
خ
ت
16
أتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريد
311143+14
ت
ف
خ
17
شاختار دونيتسكشاختار دونيتسكشاختار
311143+14
خ
ف
ت
18
آيندهوفنآيندهوفنأيندهوفن
31112204
ف
خ
ت
19
فياريالفياريالفياريال
31028803
خ
ف
خ
20
إنترإنترإنتر
310256-13
ف
خ
خ
20
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
310256-13
خ
خ
ف
22
نابولينابولينابولي
310257-23
ف
خ
خ
23
جلطة سرايجلطة سرايجلطة سراي
310269-33
ف
خ
خ
24
لاسكلاسكLAS
310269-33
ف
خ
خ
25
صباحصباحSAB
310236-33
خ
ف
خ
26
فينوردفينوردفينورد
310248-43
خ
ف
خ
27
لانسلانسلانس
310237-43
خ
خ
ف
28
بودو / جليمتبودو / جليمتبودو/جليمت
310249-53
خ
ف
خ
29
أي إي ك أثيناأي إي ك أثيناAEK
310238-53
خ
خ
ف
29
لايبزيجلايبزيجلايبزيج
310238-53
خ
ف
خ
31
فنربخشهفنربخشهفنربخشه
302139-62
ت
خ
ت
32
سلافيا براجسلافيا براجسلافيا براج
301247-31
ت
خ
خ
33
فايكينجفايكينجVIK
301259-41
خ
ت
خ
34
بورتوبورتوبورتو
300326-40
خ
خ
خ
35
ليلليلليل
3003410-60
خ
خ
خ
36
سلوفان براتيسلافاسلوفان براتيسلافاسلوفان
3003113-120
خ
خ
خ
التأهل إلى دور الـ 16

هل استمتعت بهذا المقال؟

أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

تابع GOAL على جوجل