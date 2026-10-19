دوري أبطال أوروبا - الجولة 3 20 أكتوبر 2026 - 15:00 أنفيلد

تنطلق مباراة ليفربول وفياريال يوم 20 أكتوبر 2026، الساعة 15:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و19:00 بتوقيت غرينتش.

ليفربول يأمل مواصلة مشواره المثالي في دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد

أظهر رجال أندوني إيراولا شخصية قوية أمام برينتفورد مطلع الأسبوع في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ قلبوا تأخرهم إلى فوز بنتيجة 2-1. وكان الفريق في أمسّ الحاجة إلى هذا الفوز بعد خسارته الثقيلة 3-0 أمام مانشستر سيتي. أما في دوري أبطال أوروبا، فقد سارت الأمور كما أراد ليفربول حتى الآن، بفوزه على أتلتيكو مدريد 2-1 في أنفيلد واكتساحه لاسك 6-3 خارج أرضه. ورغم البداية المتذبذبة لمشواره المحلي، فاز رجال إيراولا الآن في ست من آخر ثماني مباريات لهم بجميع المسابقات.

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نتائج متباينة لفياريال حتى الآن

انتهت أخيرًا سلسلة هزائم فياريال الممتدة لسبع مباريات في دوري أبطال أوروبا، بعدما تغلب على نابولي 3-1 في مباراته الأخيرة رغم تلقيه الهدف الأول. وبدأ فياريال هذا الموسم بصورة سيئة، إذ لم يحقق أي فوز في آخر ست مباريات له بجميع المسابقات، في سلسلة تضمنت أربع هزائم متتالية. لكنه استعاد بعض التوازن، ففاز في ثلاث من خمس مباريات، منها لقاء نابولي.

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الأهداف مرشحة للحضور في أنفيلد

لم يحافظ فياريال على نظافة شباكه في أي من مبارياته الـ13 الأخيرة بدوري أبطال أوروبا، وتبدو فرص خروجه بشباك نظيفة في أنفيلد ضئيلة، بعدما فعل ذلك ثلاث مرات فقط في آخر 33 مباراة له بالمسابقة.

أبرز الإحصائيات والإصابات

سجل ليفربول هدفين أو أكثر في 13 من آخر 15 مباراة خاضها على ملعب أنفيلد في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

سيفتقد ليفربول دومينيك سوبوسلاي وجيريمي فريمبونج، اللذين تعرضا للإصابة أمام برينتفورد مطلع الأسبوع، بينما سيغيب نيكولاس بيبي وتاجون بوكانان عن فياريال في رحلته إلى أنفيلد.

أخبار الفريقين والقائمتان

من المتوقع أن يدفع أندوني إيراولا بتشكيلة قوية، تضم وفق التوقعات: أليسون بيكر؛ جيريمي جاكيه، جيريمي فريمبونج، كونستانتينوس تسيميكاس، رونالد أراوخو؛ تري نيوني، ريان جرافنبيرخ؛ برادلي باركولا، فلوريان فيرتز، ريو نجوموها؛ لويس كوماس. ولا توجد حاليًا تقارير عن إصابات أو إيقافات في صفوف صاحب الأرض، على أن تُضاف المستجدات مع اقتراب انطلاق المباراة.

من المنتظر أن يبدأ إينيجو بيريز، المدير الفني لفياريال، بلويز جونيور في حراسة المرمى، وأمامه رباعي دفاع مكوّن من كارلوس روميرو، وباو نافارو، وريناتو فيجا، وسانتياجو مورينو. ويُتوقع أن يكون ألبرتو موليرو وجيرارد مورينو من بين الخيارات الهجومية المشاركة. ولم تتأكد في هذه المرحلة أي إصابات أو إيقافات في صفوف الفريق الضيف.

المستوى الأخير

يدخل ليفربول هذه المباراة بمستوى قوي، بعدما حقق أربعة انتصارات مقابل هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات. وفي مباراته الأخيرة، قلب تأخره أمام برينتفورد إلى فوز 2-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فوزه على لاسك 6-3 في دوري أبطال أوروبا. وكانت الخسارة 3-0 على أرضه أمام مانشستر سيتي العثرة الوحيدة خلال تلك الفترة. وسجل ليفربول 11 هدفًا واستقبل سبعة في المباريات الخمس، بما يعكس أسلوبًا هجوميًا يترك مساحات أحيانًا.

حقق فياريال ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وخسر مرة واحدة في آخر خمس مباريات له. وتعادل 0-0 مع إلتشي في الدوري الإسباني مطلع الأسبوع، قبل ذلك الفوز اللافت 3-1 على نابولي في دوري أبطال أوروبا. وكانت خسارته 1-0 أمام ريال مدريد الوحيدة في تلك السلسلة. وسجل فياريال ثمانية أهداف واستقبل ثلاثة في المباريات الخمس، ما يشير إلى أنه يصل إلى أنفيلد بزخم هجومي واضح.

سجل المواجهات المباشرة

جاءت أحدث مواجهة بين الناديين في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، حين فاز ليفربول 2-0 في أنفيلد قبل أن يتلقى فياريال هزيمة 2-3 على أرضه، ليتأهل ليفربول بنتيجة إجمالية 5-2. وفي المواجهات الخمس الموثقة بين الفريقين، يتفوق ليفربول في السجل، إذ تغلب أيضًا على فياريال في مباراتي نصف نهائي الدوري الأوروبي 2016، بينما جاء فوز فياريال الوحيد في ذهاب تلك المواجهة.

الترتيب

يحتل ليفربول المركز الخامس في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، وهو مركز يضعه بقوة في المنافسة على التأهل المباشر إلى دور الـ16. أما فياريال فيحتل المركز الرابع عشر، ما يعني أنه يواجه منافسة أشد لضمان مكانه في الأدوار الإقصائية، ويمنح هذه المباراة أهمية إضافية للفريق الضيف.