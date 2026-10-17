ليدز يونايتد ضد مانشستر يونايتد: تفاصيل المباراة

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 7 18 أكتوبر 2026 - 09:00 إيلاند رود

تنطلق مباراة ليدز يونايتد ومانشستر يونايتد يوم 18 أكتوبر 2026، الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش (9:00 صباحًا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة / 14:00 بالتوقيت الصيفي البريطاني / 15:00 بتوقيت جنوب إفريقيا).

صدام الغريمين من جانبي جبال بينين في يوركشاير

يستضيف ليدز يونايتد غريمه اللدود مانشستر يونايتد على ملعب إيلاند رود في الجولة السابعة من موسم 2026/27 للدوري الإنجليزي الممتاز. ومع توقع أجواء مشحونة في غرب يوركشاير، يسعى الفريقان إلى التعافي من تعثراتهما الأخيرة وحصد نقاط مهمة في واحدة من أشد المنافسات التاريخية احتدامًا في كرة القدم الإنجليزية. ويأمل ليدز في الاستفادة من دعم جماهيره لتحقيق أكبر انتصار له هذا الموسم، بينما يتطلع مانشستر يونايتد إلى استعادة ثبات مستواه بعد جدول مزدحم بالمباريات المحلية والأوروبية.

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خسارة ليدز بفارق ضئيل أمام آرسنال في ملعب الإمارات

يخوض ليدز يونايتد ديربي الأحد سعيًا إلى استعادة توازنه بعد خسارة صعبة خارج أرضه أمام آرسنال بنتيجة 2-1 في الجولة السادسة (10 أكتوبر). وأدرك المدافع جيمس جاستن التعادل لليدز في الدقيقة 55 بهدف متقن، قبل أن يستعيد آرسنال تقدمه في النهاية. ويدخل فريق دانيال فاركه مواجهة الأحد متسلحًا بصلابة دفاعية وقوة بدنية، مع خط وسط مقاتل يرتكز على إيثان أمبادو وأنتون شتاخ، إلى جانب الخطورة التي يشكلها جيمس جاستن على الطرف.

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تعثر مانشستر يونايتد الأوروبي في مدريد

يعبر مانشستر يونايتد جبال بينين بحثًا عن بداية جديدة بعد أسبوع صعب. فبعد تعادله 1-1 مع توتنهام هوتسبير على ملعب أولد ترافورد في الجولة السادسة (10 أكتوبر)، خسر يونايتد خارج أرضه أمام أتلتيكو مدريد 2-0 في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء 13 أكتوبر. وبقيادة عناصره المبدعة، ومن بينها برونو فرنانديش، يسعى يونايتد إلى استعادة انسيابية أدائه الهجومي أمام ليدز الذي يعتمد على الضغط العالي.

مواجهة إيلاند رود

من الناحية التكتيكية، تنذر مواجهة الأحد بصراع محتدم في الالتحامات البدنية والتحولات السريعة. وسيعتمد ليدز على تارِك موهاريموفيتش ونيكو إلفيدي في قلب الدفاع للحد من خطورة هجوم يونايتد، مع إيصال الكرة إلى دومينيك كالفرت لوين وبريندن آرونسون في الهجمات المرتدة السريعة. في المقابل، سيسعى مانشستر يونايتد إلى التحكم في إيقاع اللعب عبر يوري تيليمانس وأندري سانتوس، مع إتاحة المساحات على الأطراف لبريان مبيومو وماركوس راشفورد. ومع التنافس على التفوق المحلي ونقاط مهمة في الدوري الإنجليزي الممتاز، تعد مباراة الأحد بإثارة كبيرة منذ صافرة البداية.

أخبار الفريقين والقائمتان

سيفتقد ليدز ماتيو جوزيف وجو رودون ودانيال جيمس بسبب الإصابة، لكن دانيال فاركه لم يؤكد تشكيلته الأساسية قبل المباراة. ومن المتوقع صدور مستجدات بشأن جاهزية اللاعبين مع اقتراب موعد انطلاقها.

ويسافر مانشستر يونايتد وسط مخاوف من الإصابات في صفوفه أيضًا. إذ يغيب باتريك دورجو وبنجامين سيسكو وتوم هيتون ومانويل أوجارتي جميعًا، ما يقلص خيارات مايكل كاريك أكثر. وتحوم الشكوك كذلك حول مشاركة لوك شاو بعدما شوهد يعرج عقب التعادل مع توتنهام مطلع الأسبوع الماضي، ولا تزال مشاركته غير مؤكدة.

المستوى الأخير

يدخل ليدز يونايتد هذه المباراة بعد نتائج متباينة مؤخرًا، إذ حقق فوزًا واحدًا وتعادلين وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وكانت أبرز نتائجه الفوز 4-1 على نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه خسر بعدها 6-3 أمام تشيلسي في كأس كاراباو، قبل أن يسقط أخيرًا 2-1 أمام آرسنال في الدوري. وسجل ليدز سبعة أهداف واستقبلت شباكه عشرة خلال تلك المباريات الخمس.

وتعكس آخر خمس مباريات لمانشستر يونايتد تذبذبًا مماثلًا: فوز واحد وتعادلان وهزيمتان. وجاء انتصاره الوحيد في دوري أبطال أوروبا على صباح إف كيه بنتيجة 4-0، لكنه واجه صعوبات محليًا، إذ خسر أمام مانشستر سيتي ولم يتمكن من الفوز على توتنهام أو فولهام. وسجل يونايتد سبعة أهداف واستقبلت شباكه ستة خلال تلك المباريات الخمس.

سجل المواجهات المباشرة

انتهت آخر مواجهة رسمية بين الفريقين بفوز ليدز 2-1 على ملعب أولد ترافورد في أبريل 2026، وهي نتيجة ستمنح لاعبي فاركه الثقة قبل هذه المباراة. وقبلها، انتهت مباراة جمعتهما في الدوري على ملعب إيلاند رود في يناير 2026 بالتعادل 1-1. ولم يفرض أي من الفريقين هيمنته على المواجهات الخمس الأخيرة بينهما في جميع المسابقات، إذ تفاوتت النتائج وسجل كلاهما الأهداف بانتظام.