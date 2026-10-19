كومو ضد مانشستر يونايتد: تفاصيل المباراة

دوري أبطال أوروبا - الجولة 3 21 أكتوبر 2026 - 12:45 جوسيبي سينيجاليا

يستضيف كومو 1907 فريق مانشستر يونايتد يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، الساعة 16:45 بتوقيت جرينتش (12:45 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 17:45 بتوقيت بريطانيا الصيفي / 18:45 بتوقيت جنوب أفريقيا).

كومو المتألق بقيادة سيسك فابريجاس يستهدف عملاقًا متعثرًا

يستقبل كومو الطموح بقيادة سيسك فابريجاس فريق مانشستر يونايتد في لومبارديا بمعنويات مرتفعة، بعد فوزه خارج أرضه على فيورنتينا 3-1 في الدوري الإيطالي. في المقابل، يصل مانشستر يونايتد إلى شمال إيطاليا بعد ست مباريات متتالية دون فوز في جميع المسابقات. وبعدما حقق كومو بالفعل فوزًا كبيرًا على أرضه بنتيجة 4-1 أمام آر بي لايبزيج في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا، يسعى الفريق الإيطالي الذي فاجأ الجميع إلى تحقيق أكبر انتصار أوروبي له حتى الآن أمام مانشستر يونايتد المتعطش لاستعادة زخمه.

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كومو يوجّه رسالة بثلاثية خارج أرضه في فلورنسا

يدخل كومو 1907 مواجهة الأربعاء الأوروبية بثقة كبيرة، بعد فوزه المثير للإعجاب خارج أرضه على فيورنتينا 3-1 في الدوري الإيطالي يوم الأحد 18 أكتوبر. ووضع هدفا ماتيا ليبرالي المبكران في الدقيقة 31 ونيكو باز في الدقيقة 35 فريق فابريجاس في موقع السيطرة، قبل أن يحسم أناستاسيوس دوفيكاس النقاط الثلاث في الشوط الثاني. وبفضل صناعة اللعب الحيوية من نيكو باز وماكسينس كاكيريه وماتيا ليبرالي، يخوض كومو ليلة الأربعاء التاريخية بفاعلية هجومية كبيرة.

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تعادل مانشستر يونايتد في ديربي بيناين قبل رحلته الأوروبية

يسافر مانشستر يونايتد إلى شمال إيطاليا سعيًا لإنهاء سلسلة صعبة من النتائج في جميع المسابقات. فبعد خسارته 2-0 خارج أرضه أمام أتلتيكو مدريد في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا يوم 13 أكتوبر، انتزع يونايتد تعادلًا 1-1 أمام غريمه ليدز يونايتد على ملعب إيلاند رود يوم الأحد 18 أكتوبر، بعدما افتتح برايان مبيومو التسجيل في الدقيقة 35. وبقيادة قائد خط الوسط برونو فرنانديز، إلى جانب المهاجم الذي يلعب على الطرف برايان مبيومو وأماد ديالو، يسعى يونايتد إلى فرض سيطرته مبكرًا في إيطاليا.

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المواجهة الأبرز: نيكو باز ضد برونو فرنانديز

تألق صانع اللعب: قدّم الدولي الأرجنتيني نيكو باز أداءً استثنائيًا أمام فيورنتينا، سجّل خلاله هدفًا وصنع آخر، ونال تقييم 8.2 في المباراة. وتشكل انطلاقاته بالكرة وتمريراته التي تخترق الخطوط في المساحات الضيقة تهديدًا مباشرًا لثنائي ارتكاز يونايتد.

رد القائد: يبقى برونو فرنانديز محور لعب فريق مايكل كاريك، لكن يونايتد بحاجة إلى سيطرة أكبر في وسط الملعب عبر كارلوس باليبا ويوري تيليمانس، لمنع باز وماكسينس كاكيريه من التحكم في إيقاع اللعب.

التحليل التكتيكي والتشكيلة المتوقعة

كومو 1907 (4-2-3-1): سانشيز؛ كوتو، جاكوبو، كيمبف، فايي؛ بيروني، دا كونيا؛ ليبرالي، باز، باتورينا؛ دوفيكاس.

مانشستر يونايتد (4-2-3-1): لامينس؛ دالوت، ماجواير، مارتينيز، مزراوي؛ سانتوس، باليبا؛ فرنانديز، تيليمانس، راشفورد؛ مبيومو.

نظرة على المباراة: يغيب ليني يورو عن مانشستر يونايتد بسبب الإيقاف، عقب طرده أمام أتلتيكو مدريد، ما يضع مهمة قيادة قلب الدفاع على عاتق ليساندرو مارتينيز وهاري ماجواير. ومن المتوقع أن يطلب فابريجاس من كومو الضغط المتقدم منذ البداية، مستفيدًا من اللعب على أرضه، حيث لم يخسر الفريق في 32 من آخر 40 مباراة خاضها هناك.

أخبار الفريقين والقوائم

يتولى سيسك فابريجاس تدريب كومو، لكن لا تتوفر تشكيلة مؤكدة أو معلومات عن الإصابات قبل المباراة. ومن المتوقع صدور تحديثات مع اقتراب موعد انطلاقها.

يقود مايكل كاريك مانشستر يونايتد، ولا تتوفر حاليًا تفاصيل مؤكدة عن القائمة أو أخبار الإصابات. وستُضاف معلومات أخرى فور ظهورها خلال التحضيرات للمباراة.

المستوى الأخير

يدخل كومو هذه المباراة بعدما فاز مرتين وخسر مرتين وتعادل مرة في آخر خمس مباريات، سجّل خلالها تسعة أهداف واستقبل ثلاثة. وكانت أحدث مبارياته تعادلًا سلبيًا خارج أرضه أمام روما في الدوري الإيطالي، بعد خسارته الوحيدة في هذه الفترة بنتيجة 2-0 أمام فروزينوني. وكان أبرز ما حققه مؤخرًا فوزه 4-1 على آر بي لايبزيج في دوري أبطال أوروبا، كما تغلب على بارما 2-1 في الدوري الإيطالي. لكن أحدث نتائجه في دوري أبطال أوروبا كانت الخسارة 3-2 أمام فينورد، ما يعقّد موقفه في المجموعة.

عانى مانشستر يونايتد كثيرًا من تذبذب النتائج، فلم يحقق أي فوز في آخر خمس مباريات، خسر ثلاثًا منها. وكانت أحدث مبارياته الخسارة 2-0 أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا. كما تعادل 1-1 مع كل من توتنهام وفولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، وخسر 3-2 أمام برايتون في كأس كاراباو، إلى جانب خسارته 1-0 أمام مانشستر سيتي. ولم يسجل يونايتد سوى ثلاثة أهداف واستقبل ستة في تلك المباريات الخمس، وهو سجل يبرز حجم التحدي الذي يواجهه كاريك.

سجل المواجهات المباشرة

لا تُظهر البيانات المتاحة أي مواجهات سابقة بين كومو ومانشستر يونايتد. وتمثل هذه المباراة أول لقاء رسمي بين الناديين.