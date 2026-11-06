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الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoكريستال بالاس
سيلهرست بارك
team-logoليفربول
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تقديم مباراة كريستال بالاس وليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز: ليفربول الجريح يواجه أجواء سيلهيرست بارك الحماسية المتجددة

كريستال بالاس ضد ليفربول
الدوري الإنجليزي الممتاز
القنوات الناقلة
كريستال بالاس
ليفربول

يتوجه ليفربول إلى ملعب سيلهرست بارك يوم الأحد، متأثرًا بهزيمتين متتاليتين أمام آرسنال وفنربخشة كشفتا عن ثغرات دفاعية غير معهودة، وعازمًا على استعادة زخمه في سباق اللقب المحلي أمام كريستال بالاس، المنتشي بانتصاره الأوروبي على هوفنهايم يوم الخميس.

كريستال بالاس ضد ليفربول: تفاصيل المباراة

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الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 10
سيلهرست بارك

مراجعة الحسابات الدفاعية في مواجهة كمين سيلهرست بارك

Fenerbahce SK v Liverpool FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

يشهد جنوب لندن بعد ظهر الأحد اختبارًا تكتيكيًا حاسمًا لأندوني إيراولا وبيير ساج، في سعي كل منهما إلى إعادة الاستقرار لمسيرة فريقه محليًا. وبالنسبة إلى ليفربول، حمل الأسبوع الماضي صحوة قاسية: فبعد خسارته بصعوبة 1-0 أمام آرسنال على ملعب أنفيلد في مواجهة قمة متكافئة، تعثر الفريق في إسطنبول مساء الأربعاء، إذ فرّط في تقدمه مرتين وخسر 3-2 أمام فنربخشة في دوري أبطال أوروبا. وكانت تلك المباراة الأوروبية الثالثة على التوالي التي يستقبل فيها ليفربول ثلاثة أهداف، ما يضع ضغطًا فوريًا على نهج إيراولا عالي الكثافة لتحسين التمركز الدفاعي عند التحولات. 

Crystal Palace FC Training Session And Press Conference - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

وينتظر اختبار أعصاب ليفربول كريستال بالاس بقيادة بيير ساج. وبينما يواجه الفريق فترة صعبة محليًا، زادتها تعقيدًا بداية إيقاف جان فيليب ماتيتا لثلاث مباريات إثر طرده في الدقيقة 13 أمام توتنهام، عزز بالاس ثقته بفوزه الشاق 1-0 على تي إس جي هوفنهايم في الدوري الأوروبي مساء الخميس على ملعب سيلهرست بارك.

اقرأ المزيد: «هذا لا يمكن أن يستمر!» فيرجيل فان دايك يوجه تحذيرًا شديدًا إلى ليفربول بعد كابوس دفاعي آخر أمام فنربخشة

أخبار الفريقين والتشكيلتان

التشكيلات المحتملة كريستال بالاس ضد ليفربول

3-4-2-1
كريستال بالاس crest
كريستال بالاس
بالاس
التشكيل
ليفربول crest
ليفربول
ليفربول
4-2-3-1
دين هندرسوندين هندرسونكريس ريتشاردزكريس ريتشاردزأكسيل ديساسيأكسيل ديساسيJ. CanvotJ. Canvotتيريك ميتشلتيريك ميتشلدايتشي كامادادايتشي كاماداادم وارتونادم وارتونيريمي بينويريمي بينوأوسكار مينجويزاأوسكار مينجويزادوايت ماكنيلدوايت ماكنيلإيفان جويساندإيفان جويساندأليسون بيكرأليسون بيكرفيرجيل فان دايكفيرجيل فان دايكجيريمي جاكيهجيريمي جاكيهرونالد أراوخورونالد أراوخوميلوس كيركيزميلوس كيركيزأليكسيس ماك اليستيرأليكسيس ماك اليستيركودي جاكبوكودي جاكبوبرادلي باركولابرادلي باركولاتري نيونيتري نيونيفلوريان فيرتزفلوريان فيرتزأليكسندر إيساكأليكسندر إيساك
ليفربول crest
ليفربول
ليفربول
3-4-2-1
كريستال بالاس

التشكيلة الأساسية

ليفربول

المدرب

  • بيير ساج
  • أندوني إيراولا

المستوى الأخير

بالاس

بالاس - المستوى

بشكتاش
ت2-2
نيوكاسل
خ0-2
فولهام
ف0-1
توتنهام
خ2-0
هوفنهايم
ت1-1
الهدف المسجل (المستقبل)
4/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
ليفربول

ليفربول - المستوى

فياريال
ف4-3
برايتون
ف2-0
تشيلسي
ف1-1
آرسنال
خ0-1
فنربخشه
خ3-2
الهدف المسجل (المستقبل)
9/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

سجل المواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

كريستال بالاستعادلليفربول
3
1
1
الدوري الإنجليزي الممتاز
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ليفربول
ليفربول
3
كريستال بالاس badge
كريستال بالاس
بالاس
1
انتهت
كأس رابطة المحترفين
ليفربول badge
ليفربول
ليفربول
0
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كريستال بالاس
بالاس
3
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
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كريستال بالاس
بالاس
2
ليفربول badge
ليفربول
ليفربول
1
انتهت
الدرع الخيرية
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كريستال بالاس
بالاس
2
ليفربول badge
ليفربول
ليفربول
2
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول badge
ليفربول
ليفربول
1
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كريستال بالاس
بالاس
1
انتهت
9الأهداف المسجلة7
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا4/5

جدول الترتيب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
آرسنالآرسنالآرسنال
9801145+924
ف
ف
ف
ف
خ
2
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
97022010+1021
خ
خ
ف
ف
ف
3
برايتونبرايتونبرايتون
9612247+1719
ف
خ
ف
ف
ف
4
تشيلسيتشيلسيتشيلسي
95131915+416
ف
خ
ف
ف
خ
5
ليفربولليفربولليفربول
9432119+215
خ
ف
ف
خ
ف
6
برينتفوردبرينتفوردبرينتفورد
9351169+714
ف
ت
خ
ت
ف
7
إيفرتونإيفرتونإيفرتون
934299013
ف
خ
خ
ت
ف
8
بورنموثبورنموثبورنموث
93331413+112
ف
ف
ف
خ
خ
9
توتنهام هوتسبيرتوتنهام هوتسبيرتوتنهام
93331010012
ف
ف
ف
ت
خ
10
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
93331013-312
ت
ف
ف
ت
ف
11
هال سيتيهال سيتيهال سيتي
92521110+111
ت
ت
خ
ت
خ
12
ليدز يونايتدليدز يونايتدليدز
925298+111
خ
ت
ت
خ
ت
13
نيوكاسل يونايتدنيوكاسل يونايتدنيوكاسل
93241215-311
خ
ف
خ
خ
ف
14
إبسويتش تاونإبسويتش تاونابسويتش
93241418-411
ت
ت
خ
ف
خ
15
فولهامفولهامفولهام
9234911-29
ت
ف
ف
خ
ت
16
كوفينتري سيتيكوفينتري سيتيكوفنتري
9306916-79
ف
خ
خ
ف
ف
17
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
91441015-57
خ
خ
ت
ت
ت
18
كريستال بالاسكريستال بالاسبالاس
9216921-127
خ
خ
خ
ف
ت
19
نوتنجهام فوريستنوتنجهام فوريستفورست
9135612-66
خ
ت
خ
خ
خ
20
سندرلاندسندرلاندسندرلاند
9126717-105
خ
ت
خ
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
هبوط

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