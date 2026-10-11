فايكينج ضد بايرن ميونخ: تفاصيل المباراة

دوري أبطال أوروبا - الجولة 2 13 أكتوبر 2026 - 15:00 Lyse Arena

تنطلق مباراة فايكينج إف كي وبايرن ميونخ في 13 أكتوبر 2026، الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش (3:00 مساءً بتوقيت EST / 20:00 بتوقيت BST / 21:00 بتوقيت SAST).

فايكينج الطامح للمفاجأة يستضيف عملاق ألمانيا في ستافانجر

يستقبل فايكينج إف كي النرويجي بطل ألمانيا بايرن ميونخ على ملعب ليسه أرينا، في الجولة الثانية من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا 2026/27. وبدعم من جماهيره المتحمسة في ستافانجر، يسعى فايكينج إلى اختبار تنظيمه الدفاعي أمام أحد أقوى الفرق هجوميًا في أوروبا. أما بايرن ميونخ بقيادة فينسنت كومباني، فتمنحه رحلته إلى إسكندنافيا فرصة للتعافي من تعادل مثير في الدوري المحلي وفرض تفوقه مبكرًا في ترتيب دوري أبطال أوروبا.

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انتصار فايكينج الطامح للمفاجأة خارج أرضه في بيرجن

يدخل فايكينج إف كي مواجهة الثلاثاء الأوروبية بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق فوزًا لافتًا خارج أرضه بنتيجة 2-0 على إس كي بران في الدوري النرويجي الممتاز يوم 9 أكتوبر. وحسم هدفان مبكران لهنريك هيجهايم (11') وبيتر كريستيانسن (20') ملامح المباراة، قبل أن يُظهر فايكينج صلابة تكتيكية للحفاظ على تقدمه رغم حالة طرد في الشوط الثاني. ويدخل الفريق النرويجي مواجهة الثلاثاء التاريخية بزخم وثقة، بوجود قائده زلاتكو تريبيتش إلى جانب هنريك هيجهايم وإريك بوثيم.

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قوة بايرن الهجومية: 30 تسديدة في مواجهة مثيرة أمام أوجسبورج

يسافر بايرن ميونخ إلى النرويج بعد تعادل مضطرب خارج أرضه بنتيجة 2-2 أمام إف سي أوجسبورج في الدوري الألماني يوم 10 أكتوبر. ورغم سيطرته على الاستحواذ وتسديده 30 كرة، مع إلغاء أربعة أهداف، سجل إسماعيل صيباري وناثانييل براون، بمساعدة تمريرتين حاسمتين من القائد هاري كين. وبوجود مايكل أوليسيه ولويس دياز وهاري كين في خط الهجوم، يمتلك فريق كومباني قوة هجومية هائلة تمكّنه من تشكيل الخطورة منذ صافرة البداية.

مواجهة ليسه أرينا

على الصعيد التكتيكي، تشهد مواجهة الثلاثاء صراعًا قويًا بين ضغط بايرن العالي المتواصل وتنظيم فايكينج الدفاعي المتأخر المعتمد على الهجمات المرتدة. وسيسعى بايرن ميونخ إلى التحكم في إيقاع اللعب بوسط الملعب عبر جوشوا كيميتش وألكسندر بافلوفيتش، مع الاعتماد على مايكل أوليسيه ولويس دياز لمواجهة ظهيري الجنب في مواقف فردية. في المقابل، سيعوّل فايكينج إف كي على انضباط جو بيل وجياني ستينسنيس في وسط الملعب لامتصاص الضغط وإيصال الكرة إلى بيتر كريستيانسن خلال التحولات السريعة. ومع أهمية نقاط هذه المرحلة من دوري أبطال أوروبا، تعد مواجهة الثلاثاء بمباراة أوروبية مشوقة في ستافانجر.

أخبار الفريقين والقائمتان

يتولى مورتن ينسن تدريب فايكينج، لكن لا تتوفر معلومات مؤكدة بشأن الإصابات أو الإيقافات لدى صاحب الأرض قبل هذه المباراة. ومن المتوقع إضافة تحديثات مع اقتراب موعد انطلاقها.

ويقود فينسنت كومباني بايرن ميونخ، ولا تتوفر حاليًا بيانات مؤكدة بشأن الإصابات أو الإيقافات في صفوف الفريق الضيف أيضًا. وستُحدّث أخبار الفريق كاملةً فور ظهورها قبل المباراة.

المستوى الأخير

حقق فايكينج ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمة واحدة في مبارياته الخمس الأخيرة. وكانت أحدث نتائجه الفوز على مادلا بنتيجة 3-0 في الكأس يوم 1 أكتوبر، كما حقق فوزًا لافتًا على كريستيانسوند بي كيه بنتيجة 8-1 في الدوري النرويجي الممتاز. وجاءت هزيمته الوحيدة خلال تلك الفترة أمام شتوتجارت بنتيجة 3-1 في دوري أبطال أوروبا. وسجل فايكينج 15 هدفًا واستقبل ستة أهداف في المباريات الخمس.

حقق بايرن ميونخ أربعة انتصارات وتعادلًا واحدًا في مبارياته الخمس الأخيرة بمختلف المسابقات. وكانت أحدث مبارياته فوزًا عريضًا بنتيجة 7-0 على يونيون برلين في الدوري الألماني، كما تغلب خلال تلك الفترة على بودو/جليمت بنتيجة 5-0 في دوري أبطال أوروبا. ولم يفقد نقاطًا إلا في تعادله 0-0 خارج أرضه مع شالكه 04. وسجل بايرن 17 هدفًا في تلك المباريات الخمس، ولم يستقبل سوى هدف واحد.

سجل المواجهات المباشرة

لا تتوفر بيانات عن مواجهات مباشرة حديثة بين فايكينج وبايرن ميونخ. وتمثل هذه المباراة مواجهة رسمية نادرة بين الناديين.