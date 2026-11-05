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الدوري الإسباني
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تقديم مباراة فالنسيا وريال مدريد في الدوري الإسباني: ريال مدريد المتألق يختبر فالنسيا الذي يستعيد توازنه

فالنسيا ضد ريال مدريد
الدوري الإسباني
القنوات الناقلة
فالنسيا
ريال مدريد

يحل ريال مدريد بقيادة جوزيه مورينيو ضيفًا على فالنسيا، مدفوعًا بسلسلة من سبعة انتصارات متتالية في جميع المسابقات بعد فوزه في أثينا منتصف الأسبوع، سعيًا لزيادة الضغط في سباق اللقب. ويواجه فريقًا متمرسًا في خوض المواجهات الصعبة، يتطلع بشدة إلى البناء على فوزه 1-0 في الديربي على ملعب إلتشي.

فالنسيا ضد ريال مدريد: تفاصيل المباراة

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الدوري الإسباني - الجولة 12
ميستايا

ريال مدريد يواجه أجواءً عدائية في معقل فالنسيا

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قلّما تحمل مواجهة في كرة القدم الإسبانية قدر التوتر، والاحتقان العاطفي، والصراع التكتيكي الذي يصاحب زيارة ريال مدريد لملعب ميستايا. يصل رجال جوزيه مورينيو إلى إقليم فالنسيا وهم في أفضل حالاتهم. فبعد أن أعادوا إشعال المنافسة على اللقب بالفوز على برشلونة في كامب نو واكتساح راسينج سانتاندير 3–0، تجاوز ريال مدريد رحلة صعبة إلى اليونان في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، بفوزه على أيك أثينا 3–2 ليحقق انتصاره السابع على التوالي.

Elche CF v Valencia CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

لكن فالنسيا بقيادة خافيير أجيري سيرى في مباراة مساء السبت فرصته الحاسمة لقلب مسار موسمه. فبينما عانى فالنسيا خريفًا شاقًا بقي خلاله قريبًا من صراع الهبوط، منحه فوزه الصعب 1–0 خارج أرضه على إلتشي يوم الأحد ثقةً كان في أمسّ الحاجة إليها، وهو الفريق الذي غالبًا ما يقدم أشد عروضه شراسةً أمام عملاقي العاصمة.

أخبار الفريقين والقوائم

التشكيلات المحتملة فالنسيا ضد ريال مدريد

4-4-2
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فالنسيا
فالنسيا
التشكيل
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ريال مدريد
ريال مدريد
4-2-3-1
ستول ديميتريفسكيستول ديميتريفسكيبيبيلوبيبيلوسيزار تاريجاسيزار تاريجاخوسيه لويز جاياخوسيه لويز جاياteam-logoأرناو مارتينيزآرون مايولآرون مايوللويس ريوخالويس ريوخاغويدو رودريجيزغويدو رودريجيزبابلو مافيوبابلو مافيوأرناوت دانجوماأرناوت دانجوماخافيير غيراخافيير غيراتيبو كورتواتيبو كورتوامارك كوكوريلامارك كوكوريلادين هويسيندين هويسينإبراهيما كوناتيإبراهيما كوناتيترينت ألكسندر أرنولدترينت ألكسندر أرنولدأوريلين تشوامينيأوريلين تشوامينييان ديوماندييان ديومانديجود بيلينجهامجود بيلينجهامبيرناردو سيلفابيرناردو سيلفاأردا جولرأردا جولركيليان مبابيكيليان مبابي
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
4-4-2
فالنسيا

التشكيلة الأساسية

ريال مدريد

المدرب

  • خافيير أجيري
  • جوزيه مورينيو

النتائج الأخيرة

فالنسيا

فالنسيا - المستوى

ريال سوسييداد
خ2-3
راسينج
ت2-2
أتلتيك بيلباو
ت0-0
فياريال
خ1-2
إلتشي
ف0-1
الهدف المسجل (المستقبل)
6/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
ريال مدريد

ريال مدريد - المستوى

إشبيلية
ف4-1
لايبزيج
ف4-1
برشلونة
ف1-2
راسينج
ف0-3
AEK
ف2-3
الهدف المسجل (المستقبل)
16/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

سجل المواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

فالنسياتعادلريال مدريد
1
1
3
الدوري الإسباني
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فالنسيا
فالنسيا
0
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ريال مدريد
ريال مدريد
2
انتهت
الدوري الإسباني
ريال مدريد badge
ريال مدريد
ريال مدريد
4
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فالنسيا
فالنسيا
0
انتهت
الدوري الإسباني
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ريال مدريد
ريال مدريد
1
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فالنسيا
فالنسيا
2
انتهت
الدوري الإسباني
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فالنسيا
فالنسيا
1
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ريال مدريد
ريال مدريد
2
انتهت
الدوري الإسباني
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فالنسيا
فالنسيا
2
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ريال مدريد
ريال مدريد
2
انتهت
5الأهداف المسجلة11
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5

الترتيب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
برشلونةبرشلونةبرشلونة
1110014612+3430
ف
خ
ف
ف
ف
2
أتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريد
11911228+1428
ف
ف
ف
ف
ف
3
ريال مدريدريال مدريدريال مدريد
119022810+1827
ف
ف
ف
ف
خ
4
ريال بيتيسريال بيتيسبيتيس
117221815+323
ف
ت
خ
ف
ت
5
ريال سوسييدادريال سوسييدادريال سوسييداد
116142020019
خ
ف
ف
ف
ف
6
إشبيليةإشبيليةإشبيلية
115241719-217
خ
ف
خ
ت
خ
7
أتلتيك بيلباوأتلتيك بيلباوأتلتيك بيلباو
104331410+415
ف
ف
خ
ت
ت
8
ديبورتيفو لاكورنياديبورتيفو لاكورنياديبورتيفو
113531514+114
ف
خ
ت
خ
ت
9
فياريالفياريالفياريال
113351515012
خ
ف
ت
خ
ف
10
سيلتا فيجوسيلتا فيجوسيلتا فيجو
112631010012
خ
ت
ف
ت
ف
11
ديبورتيفو ألافيسديبورتيفو ألافيسألافيس
113351517-212
خ
ت
خ
خ
ت
12
رايو فاليكانورايو فاليكانوفاييكانو
103341520-512
ف
خ
ت
ت
ف
13
خيتافيخيتافيخيتافي
11335816-812
ف
خ
ت
خ
ف
14
إسبانيولإسبانيولإسبانيول
113261314-111
ف
خ
خ
ت
خ
15
أوساسوناأوساسوناأوساسونا
113261122-1111
خ
خ
ف
خ
ت
16
راسينج سانتانديرراسينج سانتانديرراسينج
113261529-1411
خ
ف
خ
ت
خ
17
إلتشيإلتشيإلتشي
112451418-410
خ
ف
ت
ت
ف
18
ليفانتيليفانتيليفانتي
112451621-510
خ
خ
ف
ت
ت
19
فالنسيافالنسيافالنسيا
11236817-99
ف
خ
ت
ت
خ
20
مالاجامالاجامالاجا
11056821-135
خ
ت
خ
ت
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط

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