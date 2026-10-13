الدوري الإسباني - الجولة 9 17 أكتوبر 2026 - 12:30 لا كاروتوخا

تنطلق مباراة ريال بيتيس وبرشلونة في 17 أكتوبر 2026، الساعة 12:30 بالتوقيت الشرقي القياسي و16:30 بتوقيت جرينتش.

بطل الدوري الإسباني المتألق يواجه اختبارًا صعبًا أمام بيتيس

حافظ برشلونة على بدايته المثالية للموسم بفوز مريح على خيتافي بنتيجة 3-0. وسجل الأهداف أنتوني جوردون، في أول أهدافه بالدوري الإسباني، وجابرييل جيسوس وجول كوندي. ويواصل فريق هانز فليك تألقه بعدما حقق ثمانية انتصارات في ثماني مباريات، ليتقدم بفارق خمس نقاط على أقرب منافسيه، أتلتيكو مدريد. وأظهر الفريق قوة دكة بدلاءه في غياب قائده المصاب رافينيا، أكثر لاعبيه مساهمة في الأهداف حتى الآن هذا الموسم. وتنتظره الآن رحلة لمواجهة ريال بيتيس، الذي يواصل التحسن تحت قيادة المخضرم مانويل بيليجريني.

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قصة أخرى في المواجهة

واصل بيتيس بدايته الجيدة للموسم بفوز مثير على أوساسونا بنتيجة 5-2. وسجل لاعب الوسط المخضرم إيسكو هدفين لأصحاب الأرض، الذين بات رصيدهم 19 نقطة بعد ثماني جولات، بفضل حصيلة مميزة بلغت ستة انتصارات. ولا شك أن مدرجات ملعب لا كارتوخا ستكون حافلة بالحماس خلال زيارة البطل. وعلى المدرب بيليجريني أن يجد طريقة للتغلب على سجله المتواضع أمام برشلونة، إذ خسر 29 مرة في 40 مواجهة معه طوال مسيرته.

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أبرز الإحصائيات والإصابات

شهدت المواجهات الست الأخيرة بين الفريقين تسجيل كليهما أهدافًا.

لم يفز بيتيس على برشلونة في الدوري الإسباني منذ ديسمبر 2021.

حقق حارس بيتيس ألفارو فاييس 4.3 تصديات في المباراة الواحدة بالدوري الإسباني هذا الموسم، وهو أعلى معدل في المسابقة.

عادل برشلونة بانتصاراته الثمانية في أول ثماني مباريات رقمًا قياسيًا للنادي تحقق في موسم 2013-14.

يتصدر نجم برشلونة الشاب لامين يامال قائمة صانعي الأهداف في الدوري الإسباني بخمس تمريرات حاسمة. وسجل أيضًا سبعة أهداف.

أخبار الفريقين والقائمتان

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