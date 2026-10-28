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الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoتشيلسي
ستامفورد بريدج
team-logoمانشستر يونايتد
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تقديم مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

القنوات الناقلة
تشيلسي ضد مانشستر يونايتد
تشيلسي
مانشستر يونايتد
الدوري الإنجليزي الممتاز
مايكل كاريك

تقديم شامل لمباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز. هل باتت أيام مايكل كاريك معدودة؟

معاينة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز

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الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 9
ستامفورد بريدج

يستضيف تشيلسي مانشستر يونايتد على ملعب ستامفورد بريدج يوم السبت 31 أكتوبر، الساعة 09:30 بتوقيت شرق الولايات المتحدة القياسي، و13:30 بتوقيت غرينتش.

منصب كاريك آمن في الوقت الحالي

تقترب فترة مايكل كاريك في تدريب مانشستر يونايتد من نهايتها، وإن كان يبدو أنه سيقود الفريق أمام تشيلسي في ستامفورد بريدج. لم يحقق مانشستر يونايتد سوى فوز واحد في مبارياته الثماني الأولى بالدوري الإنجليزي الممتاز، وبات يتأخر بالفعل بفارق 15 نقطة عن المتصدرين مانشستر سيتي وآرسنال. وبدت الخسارة 3-0 أمام بورنموث على ملعب أولد ترافورد كأنها ستنهي مشوار كاريك، لكن المدرب البالغ من العمر 45 عامًا سيحصل هنا على فرصة أخرى لتحقيق فوز كبير. ويُعد القائد برونو فرنانديش محورًا بارزًا للنقاش، بعدما سجل رقمًا قياسيًا لعدد التمريرات الحاسمة في موسم واحد، بلغ 21 تمريرة الموسم الماضي. جلس فرنانديش على مقاعد البدلاء ولم يشارك إطلاقًا في الخسارة أمام بورنموث، لكن يونايتد افتقر إلى الإبداع في غياب صانع ألعابه البرتغالي المؤثر. ولم يفز يونايتد إلا بواحدة من آخر 11 مباراة لم يبدأها فرنانديش أساسيًا، ما يضع كاريك أمام خيار صعب.

Manchester United v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images

توقع كل الاحتمالات من تشيلسي بقيادة تشابي ألونسو

خسر تشيلسي 2-0 على أرضه أمام توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز في مباراته الأخيرة، ليحقق توتنهام فوزه الثاني فقط على ملعب ستامفورد بريدج في 37 محاولة بالدوري. وغني عن القول إن هذه النتيجة لن تلقى قبولًا لدى جماهير تشيلسي. ويمكن تلخيص تذبذب نتائج الفريق مؤخرًا في خسارتين وفوزين وتعادل خلال آخر خمس مباريات له في الدوري الإنجليزي الممتاز. وشهدت انتصاراته على ملعب ستامفورد بريدج تسجيل الكثير من الأهداف؛ فنتائجه 4-3 أمام برايتون في الدوري، و6-3 أمام ليدز في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، و5-1 أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز، تلخص إلى حد بعيد المباريات الممتعة التي يتابعها مشجعو تشيلسي.

Chelsea FC v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images

أبرز الإحصاءات وأخبار الإصابات

  • يعود كول بالمر بعد انتهاء عقوبة إيقافه التي أبعدته عن مواجهة ليفربول في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.
  • يغيب مهاجم تشيلسي جواو بيدرو، الذي ساهم في ثمانية أهداف بالدوري هذا الموسم، بسبب مشكلة في الفخذ.
  • لم يحقق يونايتد أي فوز في ثماني مباريات بجميع المسابقات، ولم يسبق له أن خاض تسع مباريات متتالية دون فوز خلال هذا القرن.
  • سجل تشيلسي 17 هدفًا في آخر خمس مباريات له على أرضه، لكنه استقبل أهدافًا في كل واحدة منها.
  • جاءت المباراة الوحيدة التي حافظ فيها يونايتد على نظافة شباكه بجميع المسابقات هذا الموسم أمام صباح، الذي يشارك لأول مرة في دوري أبطال أوروبا.
Manchester United v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images

التشكيلتان المتوقعتان

تشيلسي (3421): بيندرز؛ أشيمبونج، لاكروا، كولويل؛ نيتو، كايسيدو، هندرسون، هاتو؛ إستيفاو، بالمر؛ روجرز.

مانشستر يونايتد (4231): لامينس؛ يورو، ماجواير، هيفن، دالوت؛ سانتوس، باليبا؛ أماد، تيليمانس، ماونت؛

أخبار الفريقين وقائمتاهما

التشكيلات المحتملة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد

المدرب

  • تشابي ألونسو

النتائج الأخيرة

تشيلسي

تشيلسي - المستوى

هال سيتي
ت2-2
برينتفورد
خ3-0
بورنموث
ف5-1
إيفرتون
ف0-2
توتنهام
خ0-2
الهدف المسجل (المستقبل)
9/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
مان يونايتد

مان يونايتد - المستوى

توتنهام
ت1-1
أتلتيكو مدريد
خ2-0
ليدز
ت1-1
كومو
خ4-1
بورنموث
خ0-3
الهدف المسجل (المستقبل)
3/11
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

سجل المواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

تشيلسيتعادلمانشستر يونايتد
2
1
2
الدوري الإنجليزي الممتاز
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تشيلسي
تشيلسي
0
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مانشستر يونايتد
مان يونايتد
1
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
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مانشستر يونايتد
مان يونايتد
2
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تشيلسي
تشيلسي
1
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
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تشيلسي
تشيلسي
1
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مانشستر يونايتد
مان يونايتد
0
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
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مانشستر يونايتد
مان يونايتد
1
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تشيلسي
تشيلسي
1
انتهت
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تشيلسي
تشيلسي
4
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مانشستر يونايتد
مان يونايتد
3
انتهت
7الأهداف المسجلة7
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5

الترتيب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
8701209+1121
خ
ف
ف
ف
ف
2
آرسنالآرسنالآرسنال
8701135+821
ف
ف
ف
خ
ف
3
برايتونبرايتونبرايتون
8512237+1616
خ
ف
ف
ف
ف
4
ليفربولليفربولليفربول
8431118+315
ف
ف
خ
ف
ت
5
تشيلسيتشيلسيتشيلسي
84131715+213
خ
ف
ف
خ
ت
6
برينتفوردبرينتفوردبرينتفورد
8251149+511
ت
خ
ت
ف
ت
7
ليدز يونايتدليدز يونايتدليدز
825196+311
ت
ت
خ
ت
ف
8
نيوكاسل يونايتدنيوكاسل يونايتدنيوكاسل
83231214-211
ف
خ
خ
ف
خ
9
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
8323912-311
ف
ف
ت
ف
خ
10
هال سيتيهال سيتيهال سيتي
824298+110
ت
خ
ت
خ
ت
11
إيفرتونإيفرتونإيفرتون
824289-110
خ
خ
ت
ف
ت
12
إبسويتش تاونإبسويتش تاونابسويتش
83141216-410
ت
خ
ف
خ
ف
13
بورنموثبورنموثبورنموث
82331213-19
ف
ف
خ
خ
ت
14
توتنهام هوتسبيرتوتنهام هوتسبيرتوتنهام
8233810-29
ف
ف
ت
خ
ت
15
فولهامفولهامفولهام
8224810-28
ف
ف
خ
ت
ت
16
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
81431013-37
خ
ت
ت
ت
خ
17
كريستال بالاسكريستال بالاسبالاس
8215919-107
خ
خ
ف
ت
خ
18
نوتنجهام فوريستنوتنجهام فوريستفورست
8134610-46
ت
خ
خ
خ
ف
19
كوفينتري سيتيكوفينتري سيتيكوفنتري
8206615-96
خ
خ
ف
ف
خ
20
سندرلاندسندرلاندسندرلاند
8125614-85
ت
خ
خ
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
هبوط

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