بورنموث ضد ميلان: تفاصيل المباراة

الدوري الأوروبي - الجولة 3 22 أكتوبر 2026 - 15:00 فيتاليتي

تنطلق مباراة بورنموث وميلان يوم 22 أكتوبر 2026 الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش (3:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 20:00 بالتوقيت الصيفي البريطاني / 21:00 بتوقيت جنوب أفريقيا).

هجوم ميلان المتألق يختبر دفاع بورنموث القوي على أرضه

يستضيف بورنموث بقيادة ماركو روزه، بطل أوروبا سبع مرات ميلان، في دورست، بعدما حقق نتائج دفاعية قوية على أرضه. ويدخل بورنموث الجولة الثالثة عقب فوزين متتاليين دون استقبال أهداف على ملعب فيتاليتي، بنتيجتي 2-0 و3-0 أمام سندرلاند وشتورم غراتس. لكن خط دفاعه يواجه أصعب اختبار له حتى الآن أمام ميلان، الذي سجل سبعة أهداف في مباراتيه الأخيرتين، إذ اكتسح ريد بول سالزبورغ 4-0 في أوروبا قبل أن يتغلب على أتالانتا 3-2 في مباراة مثيرة بالدوري الإيطالي.

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فوز بورنموث المقنع على أرضه أمام سندرلاند

يدخل بورنموث مباراة مساء الخميس بعد فوزه على أرضه بثقة بنتيجة 2-0 على سندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد 18 أكتوبر. افتتح ماركوس تافيرنييه التسجيل مبكرًا في الدقيقة السادسة، قبل أن يضاعف إيفانيلسون التقدم بعد الاستراحة بقليل، في الدقيقة 48. وجاء هذا الفوز المحلي بعد انتصاره السابق 3-0 على شتورم غراتس في الجولة الثانية من الدوري الأوروبي يوم 15 أكتوبر، ليحقق فريق ماركو روزه فوزين متتاليين دون استقبال أهداف على ملعب فيتاليتي، بمساهمة المهاجم إيفانيلسون وصانع الألعاب الذي ينشط على الطرف ماركوس تافيرنييه.

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انتصاران متتاليان لميلان بغزارة تهديفية

يسافر ميلان إلى إنجلترا بعد تألق هجومي لافت. ويوم الأحد 18 أكتوبر، حقق فوزًا مثيرًا بنتيجة 3-2 على أتالانتا في الدوري الإيطالي على ملعب سان سيرو، وسجل أهدافه غونزالو راموس وأدريان رابيو وماريو جيلا. وجاء ذلك عقب فوزه الكبير خارج أرضه بنتيجة 4-0 على ريد بول سالزبورغ في الجولة الثانية من الدوري الأوروبي يوم 15 أكتوبر. وبفضل صناعة اللعب من لوكا مودريتش وأدريان رابيو، إلى جانب خطورة كريستيان بوليسيتش على الطرف، يشكل ميلان تهديدًا تهديفيًا كبيرًا في رحلته يوم الخميس.

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المواجهة الأبرز: إيفانيلسون ضد ستراهينيا بافلوفيتش

مهاجم متألق: يقود إيفانيلسون هجوم بورنموث بفعالية أمام المرمى، بعدما سجل في الفوز 3-0 على شتورم غراتس بالجولة الثانية من الدوري الأوروبي، وفي انتصار الأحد 2-0 على سندرلاند بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ركيزة دفاعية: يقود المدافع الصربي ستراهينيا بافلوفيتش قلب دفاع ميلان، وتقع عليه مهمة الحد من القوة البدنية لإيفانيلسون ومنع المساحات عن ماركوس تافيرنييه ورايان في الهجمات المرتدة.

أخبار الفريقين & القائمتان

لم تتأكد أي معلومات عن إصابات أو إيقافات في صفوف بورنموث بقيادة ماركو روزه قبل هذه المباراة، ويُتوقع تحديث أخبار الفريق مع اقتراب موعد انطلاقها.

كذلك لم تتأكد بعد تفاصيل قائمة ميلان بقيادة روبن أموريم. وستُضاف مستجدات جاهزية اللاعبين عندما يعلن النادي المعلومات قبل المباراة.

النتائج الأخيرة

يدخل بورنموث المباراة بعدما حقق ثلاثة انتصارات وتعرض لهزيمتين في مبارياته الخمس الأخيرة بجميع المسابقات. وكانت أحدث نتائجه الفوز 2-0 على سندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسبقه انتصار 3-0 على شتورم غراتس في الدوري الأوروبي. وجاءت هزيمتاه الوحيدتان خلال هذه الفترة أمام تشيلسي، الذي تغلب عليه 5-1 في الدوري، وليفربول، الذي فاز عليه 1-0. وسجل فريق روزه ثمانية أهداف واستقبل سبعة في تلك المباريات الخمس، وكانت نتائجه الأوروبية أفضل بوضوح من نتائجه المحلية.

ويصل ميلان بعدما حقق ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وتعرض لهزيمة واحدة في مبارياته الخمس الأخيرة. وكانت أحدث نتائجه الفوز 3-2 على أتالانتا في الدوري الإيطالي، بعد انتصاره 4-0 على سالزبورغ في الدوري الأوروبي. وشملت هذه الفترة أيضًا التعادل 1-1 مع ساسولو والفوز 3-0 على ليتشي، فيما جاءت هزيمته الوحيدة بنتيجة 2-0 أمام بنفيكا في أوروبا. وسجل فريق أموريم 10 أهداف واستقبل خمسة في تلك المباريات الخمس.

سجل المواجهات المباشرة

وجهاً لوجه تعادل 0 0 1 وديات الأندية بورنموث بورنموث 1 ميلان ميلان 2 انتهت 1 الأهداف المسجلة 2 مباريات تزيد عن 2.5 هدفا 1 / 1 سجل كلا الفريقين أهدافًا 1 / 1

التقى الناديان مرة واحدة فقط في سجل مواجهاتهما المباشرة، خلال مباراة ودية للأندية في سبتمبر 2016، فاز فيها ميلان 2-1 على ملعب فيتاليتي. ومع وجود مواجهة واحدة فقط في السجل، لا يتوافر تاريخ طويل للمقارنة، وستحدد هذه المباراة في الدوري الأوروبي إلى حد كبير طبيعة أي تنافس مستقبلي بين الفريقين.