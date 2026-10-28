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الدوري الإسباني
team-logoبرشلونة
كامب نو
team-logoديبورتيفو ألافيس
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تقديم مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني: برشلونة يسعى إلى إعادة فرض هيمنته أمام ديبورتيفو ألافيس الصامد

برشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس
الدوري الإسباني
القنوات الناقلة
برشلونة
ديبورتيفو ألافيس

بعد خسارته الضيقة على أرضه بنتيجة 2-1 في الكلاسيكو، إثر خيبة أمل أوروبية، يستضيف برشلونة ألافيس العنيد، الذي يصل إلى كتالونيا بمعنويات مرتفعة بعد تسجيله هدف تعادل مثيراً أمام مالقة في الدقيقة 89.

برشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس: تفاصيل المباراة

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الدوري الإسباني - الجولة 11
كامب نو

كبرياء محلي على المحك، وبرشلونة الجريح يختبر صمود ألافيس

FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

يستضيف برشلونة ديبورتيفو ألافيس على ملعب سبوتيفاي كامب نو في الدوري الإسباني، سعيًا للرد سريعًا بعد هزيمته الأولى محليًا هذا الموسم.

كان فريق هانسي فليك قد حقق تسعة انتصارات متتالية في الدوري الإسباني قبل أن تمنح ثنائية كيليان مبابي المتأخرة ريال مدريد الفوز 2-1 على الملعب نفسه في نهاية الأسبوع الماضي. وقلصت الهزيمة صدارة برشلونة للترتيب إلى ثلاث نقاط، مع ضغط أتلتيكو مدريد عليه من المركز الثاني.

تحدث فليك بصراحة بعد هزيمة الكلاسيكو، مشيرًا إلى افتقار فريقه للانتعاش البدني بوصفه السبب الرئيسي وراء تعثره. وأوضح المدرب الألماني أيضًا أن الإصابات تمثل مصدر قلقه الأكبر قبل هذه المباراة، في ظل محدودية الخيارات الدفاعية المتاحة للفريق.

Deportivo Alaves v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

يحل ألافيس ضيفًا على كامب نو وهو يحتل المركز السابع في الدوري الإسباني، بعدما عانى من تذبذب المستوى في الأسابيع الأخيرة. ولم يحقق فريق كيكي سانشيز فلوريس سوى فوز واحد في مبارياته الخمس الأخيرة بالدوري، وسيحتاج إلى تنظيم جيد للخروج بأي نتيجة إيجابية من هذه المواجهة.

أما برشلونة، فأولويته واضحة: العودة إلى الانتصارات أمام جماهيره والحفاظ على موقعه في صدارة الدوري الإسباني.

المواجهة الأبرز: لامين يامال ضد يوسف إنريكيز لخديم

مهارة هجومية على الجناح: يبقى لامين يامال صانع الفرص الهجومية الرئيسي لبرشلونة، بقدرته على اختراق الدفاعات المتكتلة عبر التمريرات العكسية الدقيقة والمراوغات الفردية من الجهة اليمنى.

مهمة دفاعية على الجناح: يواجه الظهير الأيسر يوسف إنريكيز لخديم أصعب مهمة دفاعية في الدوري، بعدما لعب دورًا مهمًا عقب دخوله بديلًا في تغيير مسار اللعب أمام مالاجا. وسيكون تمركزه وتوقيت تدخلاته حاسمين لمنع يامال من مواجهة قلبي الدفاع في مواقف مواتية.

التحليل التكتيكي والتشكيلة المتوقعة

برشلونة (4-3-3): تشيزني؛ كوندي، كوبارسي، مارتينيز، بالدي؛ كاسادو، بيدري، أولمو؛ يامال، ليفاندوفسكي، رافينيا.

ديبورتيفو ألافيس (5-3-2): سيفيرا؛ تيناليا، كوسكي، فالنتيني، لخديم، بارادا؛ بلانكو، إيبانيز، ألينيا؛ بويي، مانياس.

قراءة في المباراة: يدخل برشلونة المباراة مرشحًا بقوة للفوز على أرضه، ويعتزم دفع ألافيس إلى التراجع عبر تكثيف الهجمات على الطرفين والضغط المستمر في مناطقه. وسيسعى ألافيس إلى إغلاق المساحات في العمق، وامتصاص فترات طويلة من استحواذ منافسه، والاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة والمباشرة عبر لوكاس بويي وأيتور مانياس المتألق.

أخبار الفريقين والقائمتان

التشكيلات المحتملة برشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس

المدرب

  • هانسي فليك

يخوض برشلونة المباراة في غياب روني بردغجي وجول كوندي وداني أولمو وتشافي إسبارت بسبب الإصابات. وتعرض تشافي إسبارت للإصابة خلال هزيمة الكلاسيكو في نهاية الأسبوع الماضي، ما زاد الضغط على الخط الدفاعي الذي يعاني أصلًا من الغيابات. وأكد فليك عودة فرينكي دي يونج إلى التدريبات وجاهزيته للمشاركة، وهو ما يمنح خط الوسط دفعة مرحبًا بها. وستُضاف مستجدات أخرى بشأن الفريق مع اقتراب انطلاق المباراة.

يغيب فاكوندو جارسيس وميكيل رودريجيز عن ألافيس بسبب الإصابات قبل رحلته إلى برشلونة. وسيحتاج سانشيز فلوريس إلى إدارة عناصر فريقه بعناية، ومن المتوقع صدور مستجدات أخرى بشأن جاهزية اللاعبين قبل المباراة.

المستوى الأخير

برشلونة

برشلونة - المستوى

خيتافي
ف3-0
جلطة سراي
ف1-4
بيتيس
ف2-5
سان جيرمان
خ4-2
ريال مدريد
خ1-2
الهدف المسجل (المستقبل)
15/9
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5
ألافيس

ألافيس - المستوى

فالنسيا
خ0-1
أتلتيك بيلباو
ت0-0
أتلتيكو مدريد
خ1-2
سيلتا فيجو
خ2-1
مالاجا
ت1-1
الهدف المسجل (المستقبل)
3/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

يدخل برشلونة هذه المباراة بعدما حقق ثلاثة انتصارات وتلقى هزيمتين في مبارياته الخمس الأخيرة بجميع المسابقات. وكانت آخر مبارياته الهزيمة 2-1 أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني، التي أنهت سلسلة من تسعة انتصارات متتالية في المسابقة. وقبلها، خسر 4-2 أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، بعدما كان قد تغلب على ريال بيتيس 5-2 وجالطة سراي 4-1 قبل هاتين الهزيمتين. وسجل برشلونة 14 هدفًا واستقبل 10 أهداف خلال المباريات الخمس.

تعادل ألافيس مرة واحدة، وفاز مرة، وخسر ثلاث مرات في مبارياته الخمس الأخيرة بالدوري الإسباني. وانتهت مباراته الأخيرة بالتعادل 1-1 على أرضه أمام مالاجا، بعدما خسر 2-1 أمام سيلتا فيجو في المباراة التي سبقتها. ولم يسجل سوى هدفين في مبارياته الثلاث الأخيرة، ما يعكس تذبذب مستواه الهجومي.

سجل المواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

برشلونةتعادلديبورتيفو ألافيس
4
0
1
الدوري الإسباني
ديبورتيفو ألافيس badge
ديبورتيفو ألافيس
ألافيس
1
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
0
انتهت
الدوري الإسباني
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
3
ديبورتيفو ألافيس badge
ديبورتيفو ألافيس
ألافيس
1
انتهت
الدوري الإسباني
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
1
ديبورتيفو ألافيس badge
ديبورتيفو ألافيس
ألافيس
0
انتهت
الدوري الإسباني
ديبورتيفو ألافيس badge
ديبورتيفو ألافيس
ألافيس
0
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
3
انتهت
الدوري الإسباني
ديبورتيفو ألافيس badge
ديبورتيفو ألافيس
ألافيس
1
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
3
انتهت
10الأهداف المسجلة3
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5

جاءت آخر مواجهة بين الفريقين في مايو 2026، حين فاز ألافيس 1-0 على أرضه في الدوري الإسباني. وقبلها، فاز برشلونة 3-1 على أرضه في نوفمبر 2025. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، حقق برشلونة ثلاثة انتصارات مقابل انتصارين لألافيس، وسجل برشلونة إجمالًا 10 أهداف واستقبل ثلاثة.

الترتيب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
برشلونةبرشلونةبرشلونة
109014011+2927
خ
ف
ف
ف
ف
2
أتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريد
10811208+1225
ف
ف
ف
ف
ف
3
ريال مدريدريال مدريدريال مدريد
108022510+1524
ف
ف
ف
خ
ف
4
ريال بيتيسريال بيتيسبيتيس
106221614+220
ت
خ
ف
ت
ف
5
ريال سوسييدادريال سوسييدادريال سوسييداد
106131918+119
ف
ف
ف
ف
خ
6
إشبيليةإشبيليةإشبيلية
105231616017
ف
خ
ت
خ
ف
7
ديبورتيفو ألافيسديبورتيفو ألافيسألافيس
103341411+312
ت
خ
خ
ت
خ
8
أتلتيك بيلباوأتلتيك بيلباوأتلتيك بيلباو
9333129+312
ف
خ
ت
ت
ت
9
سيلتا فيجوسيلتا فيجوسيلتا فيجو
10262107+312
ت
ف
ت
ف
ت
10
فياريالفياريالفياريال
103341514+112
ف
ت
خ
ف
ف
11
ديبورتيفو لاكورنياديبورتيفو لاكورنياديبورتيفو
102531313011
خ
ت
خ
ت
خ
12
أوساسوناأوساسوناأوساسونا
103251020-1011
خ
ف
خ
ت
خ
13
راسينج سانتانديرراسينج سانتانديرراسينج
103251526-1111
ف
خ
ت
خ
خ
14
ليفانتيليفانتيليفانتي
102441619-310
خ
ف
ت
ت
خ
15
إلتشيإلتشيإلتشي
102441417-310
ف
ت
ت
ف
خ
16
رايو فاليكانورايو فاليكانوفاييكانو
92341220-89
خ
ت
ت
ف
خ
17
خيتافيخيتافيخيتافي
10235515-109
خ
ت
خ
ف
خ
18
إسبانيولإسبانيولإسبانيول
102261214-28
خ
خ
ت
خ
خ
19
فالنسيافالنسيافالنسيا
10136717-106
خ
ت
ت
خ
ف
20
مالاجامالاجامالاجا
10055719-125
ت
خ
ت
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط

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