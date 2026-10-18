باريس سان جيرمان ضد برشلونة: تفاصيل المباراة

دوري أبطال أوروبا - الجولة 3 20 أكتوبر 2026 - 15:00 حديقة الأمراء

تنطلق مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة في 20 أكتوبر 2026 عند الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش (3:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 20:00 بتوقيت بريطانيا الصيفي / 21:00 بتوقيت جنوب أفريقيا).

مواجهة بين عملاقين أوروبيين في باريس

يستضيف باريس سان جيرمان برشلونة على ملعب حديقة الأمراء في مواجهة مرتقبة ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا 2026/27. يواجه لويس إنريكي ناديه السابق في لقاء أوروبي بارز، يسعى فيه العملاقان إلى ترسيخ موقعيهما في المراكز المتقدمة بترتيب البطولة. ويُعد حصد النقاط الثلاث على أرضه أولوية لباريس سان جيرمان لتعزيز زخمه، بينما يصل برشلونة إلى العاصمة الفرنسية سعيًا لمواصلة سلسلة انتصاراته القوية في جميع المسابقات.

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عودة باريس سان جيرمان في الشوط الثاني أمام ستراسبورج

يدخل باريس سان جيرمان مباراة مساء الثلاثاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه خارج أرضه على ستراسبورج بنتيجة 3-1 في الدوري الفرنسي يوم السبت 17 أكتوبر. وبعد تأخره 1-0 بنهاية الشوط الأول، انتفض فريق لويس إنريكي في الشوط الثاني بأهداف إيليا زابارنيي (الدقيقة 77)، وعثمان ديمبيلي (الدقيقة 85)، وديزيريه دويه (الدقيقة 90+3). وجاء هذا الفوز المحلي ليمنح الفريق تعافيًا مثاليًا عقب خسارته الضيقة 2-1 أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، فيما بدأ عثمان ديمبيلي وماغنيس أكليوش وخفيتشا كفاراتسخيليا بلوغ أفضل مستوياتهم قبل مباراة الثلاثاء.

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برشلونة يسجل خمسة أهداف في شباك ريال بيتيس

يسافر برشلونة إلى باريس وهو في قمة تألقه بعد فوزه الكبير خارج أرضه على ريال بيتيس بنتيجة 5-2 في الدوري الإسباني يوم السبت 17 أكتوبر. وسجل لامين يامال (الدقيقة 10)، ورودري (الدقيقة 41)، وجابرييل جيسوس (الدقيقة 51)، وإريك جارسيا (الدقيقة 62)، وداني أولمو (الدقيقة 81) أهداف الأداء المهيمن. ومع فوزه 4-1 على جالاتا سراي في دوري أبطال أوروبا يوم 13 أكتوبر، أحرز فريق هانزي فليك تسعة أهداف في آخر مباراتين، بفضل صانعي اللعب بيدري ولامين يامال وداني أولمو.

أخبار الفريقين والقائمتان

لم يؤكد لويس إنريكي التشكيلة المتوقعة لباريس سان جيرمان قبل المباراة، ولم تُحسم بعد معلومات الإصابات والإيقافات. وستُضاف التحديثات مع اقتراب موعد انطلاق اللقاء.

وبالنسبة لبرشلونة، لم يعلن هانزي ديتر فليك قائمة الفريق أو تشكيلته المؤكدة حتى الآن. ولا تتوفر حاليًا معلومات عن إصابات أو إيقافات في صفوف الفريق الضيف، ومن المتوقع ظهور مزيد من التفاصيل قبل المباراة.

مستوى الفريقين

فاز باريس سان جيرمان بجميع مبارياته الخمس الأخيرة في دوري أبطال أوروبا والدوري الفرنسي، وسجل خلالها 15 هدفًا واستقبل خمسة أهداف فقط. وكانت أحدث نتائجه الفوز 4-2 على مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، فيما تضمنت انتصاراته السابقة فوزًا كبيرًا 6-1 على سلوفان براتيسلافا أوروبيًا، وفوزًا 3-1 على لو مان في الدوري. وأظهر فريق إنريكي قدرة مستمرة على تسجيل عدد كبير من الأهداف مع الحد من خطورة منافسيه في مختلف المسابقات.

وفاز برشلونة أيضًا بمبارياته الخمس الأخيرة دون هزيمة، في دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني. وكانت أحدث مبارياته الفوز 4-1 على جالاتا سراي في دوري أبطال أوروبا، كما سجل بغزارة محليًا، إذ تغلب على راسينج سانتاندير 7-2 في وقت سابق من هذه السلسلة. وأظهر فريق فليك قوة هجومية وصلابة دفاعية خلال تلك المباريات.

سجل المواجهات المباشرة

انتهت أحدث مواجهة بين الناديين بفوز باريس سان جيرمان 2-1 على أرض برشلونة في دوري أبطال أوروبا في أكتوبر 2025. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة بينهما بالبطولة، فاز باريس سان جيرمان ثلاث مرات مقابل فوز واحد لبرشلونة وتعادل واحد، رغم أن برشلونة حقق فوزًا 3-2 في باريس في أبريل 2024. وسجل باريس سان جيرمان 13 هدفًا في تلك المواجهات الخمس، مقابل سبعة أهداف لبرشلونة.