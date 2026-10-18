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دوري أبطال أوروبا
team-logoباريس سان جيرمان
حديقة الأمراء
team-logoبرشلونة
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تقديم مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا: قمة مثيرة بين عملاقين لم يعرفا الهزيمة ويتصدران الترتيب

باريس سان جيرمان ضد برشلونة
دوري أبطال أوروبا
القنوات الناقلة
باريس سان جيرمان
برشلونة

معاينة شاملة لمباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا. نستعرض أحدث نتائج الفريقين محليًا وأوروبيًا، ومستواهما، وأبرز محاور المواجهة المرتقبة في الجولة الثالثة، مساء الثلاثاء على ملعب بارك دي برانس في باريس.

باريس سان جيرمان ضد برشلونة: تفاصيل المباراة

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دوري أبطال أوروبا - الجولة 3
حديقة الأمراء

تنطلق مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة في 20 أكتوبر 2026 عند الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش (3:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 20:00 بتوقيت بريطانيا الصيفي / 21:00 بتوقيت جنوب أفريقيا).

مواجهة بين عملاقين أوروبيين في باريس

يستضيف باريس سان جيرمان برشلونة على ملعب حديقة الأمراء في مواجهة مرتقبة ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا 2026/27. يواجه لويس إنريكي ناديه السابق في لقاء أوروبي بارز، يسعى فيه العملاقان إلى ترسيخ موقعيهما في المراكز المتقدمة بترتيب البطولة. ويُعد حصد النقاط الثلاث على أرضه أولوية لباريس سان جيرمان لتعزيز زخمه، بينما يصل برشلونة إلى العاصمة الفرنسية سعيًا لمواصلة سلسلة انتصاراته القوية في جميع المسابقات.

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عودة باريس سان جيرمان في الشوط الثاني أمام ستراسبورج

يدخل باريس سان جيرمان مباراة مساء الثلاثاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه خارج أرضه على ستراسبورج بنتيجة 3-1 في الدوري الفرنسي يوم السبت 17 أكتوبر. وبعد تأخره 1-0 بنهاية الشوط الأول، انتفض فريق لويس إنريكي في الشوط الثاني بأهداف إيليا زابارنيي (الدقيقة 77)، وعثمان ديمبيلي (الدقيقة 85)، وديزيريه دويه (الدقيقة 90+3). وجاء هذا الفوز المحلي ليمنح الفريق تعافيًا مثاليًا عقب خسارته الضيقة 2-1 أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، فيما بدأ عثمان ديمبيلي وماغنيس أكليوش وخفيتشا كفاراتسخيليا بلوغ أفضل مستوياتهم قبل مباراة الثلاثاء.

Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

برشلونة يسجل خمسة أهداف في شباك ريال بيتيس

يسافر برشلونة إلى باريس وهو في قمة تألقه بعد فوزه الكبير خارج أرضه على ريال بيتيس بنتيجة 5-2 في الدوري الإسباني يوم السبت 17 أكتوبر. وسجل لامين يامال (الدقيقة 10)، ورودري (الدقيقة 41)، وجابرييل جيسوس (الدقيقة 51)، وإريك جارسيا (الدقيقة 62)، وداني أولمو (الدقيقة 81) أهداف الأداء المهيمن. ومع فوزه 4-1 على جالاتا سراي في دوري أبطال أوروبا يوم 13 أكتوبر، أحرز فريق هانزي فليك تسعة أهداف في آخر مباراتين، بفضل صانعي اللعب بيدري ولامين يامال وداني أولمو.

أخبار الفريقين والقائمتان

التشكيلات المحتملة باريس سان جيرمان ضد برشلونة

4-3-3
باريس سان جيرمان crest
باريس سان جيرمان
سان جيرمان
page.match.formation.title
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
4-2-3-1
ماتفي سافونوفماتفي سافونوفأشرف حكيميأشرف حكيميوليان باتشووليان باتشوماركوينيوسماركوينيوسنونو مينديزنونو مينديزفيتينيافيتينياوارن زائير إيمريوارن زائير إيمريفابيان رويزفابيان رويزماجني أكليوشماجني أكليوشديزيري دويديزيري دويعثمان ديمبيليعثمان ديمبيليجوان جارسياجوان جارسياجيرارد مارتنجيرارد مارتنإيريك جارسياإيريك جارسياباو كوبارسيباو كوبارسيجواو كانسيلوجواو كانسيلولامين ياماللامين يامالبيدريبيدريرودريرودريانتوني جوردونانتوني جوردونفيرمين لوبيزفيرمين لوبيزداني أولموداني أولمو
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
4-3-3
باريس سان جيرمان

التشكيلة الأساسية

برشلونة

المدرب

  • لويس إنريكي
  • هانسي فليك

لم يؤكد لويس إنريكي التشكيلة المتوقعة لباريس سان جيرمان قبل المباراة، ولم تُحسم بعد معلومات الإصابات والإيقافات. وستُضاف التحديثات مع اقتراب موعد انطلاق اللقاء.

وبالنسبة لبرشلونة، لم يعلن هانزي ديتر فليك قائمة الفريق أو تشكيلته المؤكدة حتى الآن. ولا تتوفر حاليًا معلومات عن إصابات أو إيقافات في صفوف الفريق الضيف، ومن المتوقع ظهور مزيد من التفاصيل قبل المباراة.

مستوى الفريقين

سان جيرمان

سان جيرمان - المستوى

بريست
ف0-1
مارسيليا
ف1-2
لومان
ف3-1
مان سيتي
ف2-4
ستراسبورج
ف1-3
الهدف المسجل (المستقبل)
13/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5
برشلونة

برشلونة - المستوى

راسينج
ف7-2
إشبيلية
ف1-3
خيتافي
ف3-0
جلطة سراي
ف1-4
بيتيس
ف2-5
الهدف المسجل (المستقبل)
22/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

فاز باريس سان جيرمان بجميع مبارياته الخمس الأخيرة في دوري أبطال أوروبا والدوري الفرنسي، وسجل خلالها 15 هدفًا واستقبل خمسة أهداف فقط. وكانت أحدث نتائجه الفوز 4-2 على مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، فيما تضمنت انتصاراته السابقة فوزًا كبيرًا 6-1 على سلوفان براتيسلافا أوروبيًا، وفوزًا 3-1 على لو مان في الدوري. وأظهر فريق إنريكي قدرة مستمرة على تسجيل عدد كبير من الأهداف مع الحد من خطورة منافسيه في مختلف المسابقات.

وفاز برشلونة أيضًا بمبارياته الخمس الأخيرة دون هزيمة، في دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني. وكانت أحدث مبارياته الفوز 4-1 على جالاتا سراي في دوري أبطال أوروبا، كما سجل بغزارة محليًا، إذ تغلب على راسينج سانتاندير 7-2 في وقت سابق من هذه السلسلة. وأظهر فريق فليك قوة هجومية وصلابة دفاعية خلال تلك المباريات.

سجل المواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

باريس سان جيرمانتعادلبرشلونة
3
1
1
دوري أبطال أوروبا
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
1
باريس سان جيرمان badge
باريس سان جيرمان
سان جيرمان
2
انتهت
دوري أبطال أوروبا
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
1
باريس سان جيرمان badge
باريس سان جيرمان
سان جيرمان
4
انتهت
دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان badge
باريس سان جيرمان
سان جيرمان
2
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
3
انتهت
دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان badge
باريس سان جيرمان
سان جيرمان
1
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
1
انتهت
دوري أبطال أوروبا
برشلونة badge
برشلونة
برشلونة
1
باريس سان جيرمان badge
باريس سان جيرمان
سان جيرمان
4
انتهت
13الأهداف المسجلة7
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا5/5

انتهت أحدث مواجهة بين الناديين بفوز باريس سان جيرمان 2-1 على أرض برشلونة في دوري أبطال أوروبا في أكتوبر 2025. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة بينهما بالبطولة، فاز باريس سان جيرمان ثلاث مرات مقابل فوز واحد لبرشلونة وتعادل واحد، رغم أن برشلونة حقق فوزًا 3-2 في باريس في أبريل 2024. وسجل باريس سان جيرمان 13 هدفًا في تلك المواجهات الخمس، مقابل سبعة أهداف لبرشلونة.

الترتيب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
باريس سان جيرمانباريس سان جيرمانسان جيرمان
2200103+76
ف
ف
2
برشلونةبرشلونةبرشلونة
220092+76
ف
ف
3
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
220092+76
ف
ف
4
شتوتجارتشتوتجارتشتوتجارت
220061+56
ف
ف
5
ليفربولليفربولليفربول
220084+46
ف
ف
6
سبورتنج لشبونةسبورتنج لشبونةسبورتينج
220051+46
ف
ف
7
آرسنالآرسنالآرسنال
220040+46
ف
ف
8
ريال مدريدريال مدريدريال مدريد
220064+26
ف
ف
9
ريال بيتيسريال بيتيسبيتيس
220064+26
ف
ف
10
بايرن ميونخبايرن ميونخبايرن ميونخ
211083+54
ت
ف
11
شاختار دونيتسكشاختار دونيتسكشاختار
211042+24
ف
ت
12
كوموكوموكومو
210164+23
خ
ف
13
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
210142+23
خ
ف
14
فياريالفياريالفياريال
210154+13
ف
خ
15
أتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريد
210132+13
ف
خ
16
كلوب بروجكلوب بروجكلوب بروج
21016603
ف
خ
17
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
21014403
خ
ف
18
بوروسيا دورتموندبوروسيا دورتمونددورتموند
21013303
خ
ف
19
لانسلانسلانس
210134-13
خ
ف
20
أي إي ك أثيناأي إي ك أثيناAEK
210123-13
خ
ف
21
لايبزيجلايبزيجلايبزيج
210124-23
ف
خ
22
صباحصباحSAB
210124-23
ف
خ
23
فينوردفينوردفينورد
210147-33
ف
خ
24
بودو / جليمتبودو / جليمتبودو/جليمت
210115-43
ف
خ
25
روماروماروما
201145-11
خ
ت
26
آيندهوفنآيندهوفنأيندهوفن
201112-11
خ
ت
27
فايكينجفايكينجVIK
201146-21
ت
خ
28
فنربخشهفنربخشهفنربخشه
201117-61
خ
ت
29
إنترإنترإنتر
200246-20
خ
خ
30
بورتوبورتوبورتو
200225-30
خ
خ
31
سلافيا براجسلافيا براجسلافيا براج
200225-30
خ
خ
32
نابولينابولينابولي
200214-30
خ
خ
33
لاسكلاسكLAS
200237-40
خ
خ
34
ليلليلليل
200226-40
خ
خ
35
جلطة سرايجلطة سرايجلطة سراي
200227-50
خ
خ
36
سلوفان براتيسلافاسلوفان براتيسلافاسلوفان
200219-80
خ
خ
التأهل إلى دور الـ 16

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