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الدوري الفرنسي
team-logoباريس سان جيرمان
حديقة الأمراء
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تقديم مباراة باريس سان جيرمان ضد ليون في الدوري الفرنسي: الباريسيون بقوتهم الهجومية الكبيرة يستهدفون الصدارة أمام ليون

باريس سان جيرمان ضد ليون
الدوري الفرنسي
القنوات الناقلة
باريس سان جيرمان
ليون

بعد فوزه الكبير 4-2 على برشلونة في دوري أبطال أوروبا، يدافع باريس سان جيرمان بقيادة لويس إنريكي عن معقله، ملعب حديقة الأمراء، أمام ليون الساعي إلى استعادة توازنه بعد خيبة أمله الأوروبية في منتصف الأسبوع.

باريس سان جيرمان ضد ليون: تفاصيل المباراة

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الدوري الفرنسي - الجولة 8
حديقة الأمراء

يستضيف باريس سان جيرمان أولمبيك ليون يوم الإثنين، 26 أكتوبر 2026، الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش (15:45 بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة / 20:45 بالتوقيت الصيفي البريطاني / 21:45 بتوقيت جنوب إفريقيا)، ضمن الجولة الثامنة من موسم الدوري الفرنسي، على ملعب بارك دي برانس.

Paris Saint-Germain v FC Barcelona - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

القوة الهجومية الباريسية تختبر صلابة ليون في مواجهة بارزة بالعاصمة

تمهد الإثارة الأوروبية في بارك دي برانس للمواجهة الأبرز في الدوري الفرنسي يوم الأحد، حين يستضيف باريس سان جيرمان غريمه القديم ليون. ويدخل فريق لويس إنريكي، حامل اللقب، المباراة في حالة تألق لافتة بعدما تغلب على برشلونة 4-2 في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، بفضل هدفين متأخرين من فيتينيا وفابيان رويز. واكتمل بذلك الانتصار الأوروبي فوزان متتاليان، بعد الفوز محليًا على ستراسبورج 3-1. ويواجه باريس سان جيرمان فريق ليون الساعي إلى استعادة توازنه بعد خسارته الصعبة 3-0 أمام هوفنهايم في الدوري الأوروبي يوم الخميس، رغم نجاحه المحلي مؤخرًا أمام نيس.

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المواجهة الأبرز: ديزيريه دويه ضد موسى نياكاتي

تألق هجومي: قدم ديزيريه دويه أداءً مميزًا أمام برشلونة في منتصف الأسبوع، إذ افتتح التسجيل وصنع هدفًا حاسمًا. وتشكل تحركاته المرنة بين الجهة اليسرى والمساحات في العمق تهديدًا مباشرًا لدفاع ليون.

قائد الدفاع: يقود موسى نياكاتي قلب دفاع ليون. وعليه الحفاظ على الانضباط الدفاعي للحد من المساحات المتاحة أمام دويه وخفيتشا كفاراتسخيليا، مع التعامل مع تحولات باريس السريعة إلى الضغط بعد فقدان الكرة.

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التحليل التكتيكي والتشكيلتان المتوقعتان

باريس سان جيرمان (4-3-3): سافونوف؛ حكيمي، ماركينيوس، باتشو، هيرنانديز؛ جواو نيفيز، فيتينيا، رويز؛ دويه، ديمبيلي، كفاراتسخيليا.

أولمبيك ليون (4-3-3): جريف؛ ماتا، نياكاتي، كلويفرت، تاجليافيكو؛ تيسمان، مورتون، توليسو؛ نواماه،هيمبرت، ناكامورا.

قراءة في المباراة: يدخل باريس سان جيرمان المواجهة مرشحًا بقوة للفوز على أرضه، معتمدًا على سيطرته على الاستحواذ في وسط الملعب وتقدم ظهيريه إلى الأمام، ولا سيما أشرف حكيمي. وتتمثل فرصة ليون الأساسية لتحقيق مفاجأة في الانتقال العمودي السريع عبر كيتو ناكامورا وريمي هيمبرت، لاستغلال أي ثغرات دفاعية يتركها ضغط باريس المتواصل في مناطق متقدمة.

أخبار الفريقين والقائمتان

التشكيلات المحتملة باريس سان جيرمان ضد ليون

4-3-3
باريس سان جيرمان crest
باريس سان جيرمان
سان جيرمان
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ليون
ليون
4-2-3-1
ماتفي سافونوفماتفي سافونوفلوكاس ديجنيلوكاس ديجنيأشرف حكيميأشرف حكيميإيليا زابارنيإيليا زابارنيوليان باتشووليان باتشوجواو نيفيسجواو نيفيسفيتينيافيتينياوارن زائير إيمريوارن زائير إيمريفيران توريسفيران توريسماجني أكليوشماجني أكليوشديزيري دويديزيري دويدومينيك غريفدومينيك غريفموسى نياخاتموسى نياخاتأبنرأبنرزاكاري أتيكامزاكاري أتيكامF. BacherF. Bacherمادس بيدستروبمادس بيدستروبجوليان دورانفيلجوليان دورانفيلتانر تسمانتانر تسمانK. BoudacheK. Boudacheكورينتين توليسوكورينتين توليسوإرنست نوواماإرنست نوواما
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ليون
ليون
4-3-3
باريس سان جيرمان

التشكيلة الأساسية

ليون

المدرب

  • لويس إنريكي
  • باولو فونسيكا

يفتقد لويس إنريكي لاعبين في هذه المباراة. فسيني مايولو ونونو مينديز مدرجان ضمن المصابين، ولن يكونا متاحين للاختيار. ولم يُبلّغ عن أي إيقافات في قائمة باريس سان جيرمان، وستُضاف تحديثات التشكيلة المحتملة مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

يواجه باولو فونسيكا غيابًا واحدًا بسبب الإصابة، بعدما تأكد غياب محمد ويدراوجو عن ليون. كما يغيب كيتو ناكامورا عن المباراة للإيقاف. وسيُؤكد تشكيل الفريق الضيف مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

المستوى الأخير

سان جيرمان

سان جيرمان - المستوى

مارسيليا
ف1-2
لومان
ف3-1
مان سيتي
ف2-4
ستراسبورج
ف1-3
برشلونة
ف4-2
الهدف المسجل (المستقبل)
16/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
5/5
ليون

ليون - المستوى

رين
ف4-0
لانس
خ2-1
بالاس
ف3-2
نيس
ف2-1
هوفنهايم
خ3-0
الهدف المسجل (المستقبل)
10/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

فاز باريس سان جيرمان بمبارياته الخمس الأخيرة جميعها في الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا، مسجلًا 11 هدفًا ومستقبلًا خمسة أهداف خلال تلك الفترة. وكانت آخر مبارياته الفوز خارج أرضه على ستراسبورج 3-1 في الدوري الفرنسي. كما تغلب على مانشستر سيتي 4-2 في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، وحقق انتصارات على لومان ومارسيليا وبريست في الدوري. وتعكس خمسة انتصارات في خمس مباريات سلسلة نتائج ثابتة دون أي تعادل أو خسارة.

فاز ليون في أربع من مبارياته الخمس الأخيرة في الدوري الفرنسي والدوري الأوروبي، وكانت خسارته الوحيدة أمام لانس بنتيجة 2-1. وكانت آخر نتائجه الفوز على نيس 2-1 في الدوري الفرنسي. كما تغلب على كريستال بالاس 3-2 في الدوري الأوروبي، واكتسح رين 4-0 في الدوري. وسجل فريق فونسيكا 12 هدفًا في مبارياته الخمس الأخيرة.

سجل المواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

باريس سان جيرمانتعادلليون
4
0
1
الدوري الفرنسي
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باريس سان جيرمان
سان جيرمان
1
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ليون
ليون
2
انتهت
الدوري الفرنسي
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ليون
ليون
2
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باريس سان جيرمان
سان جيرمان
3
انتهت
الدوري الفرنسي
ليون badge
ليون
ليون
2
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باريس سان جيرمان
سان جيرمان
3
انتهت
الدوري الفرنسي
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باريس سان جيرمان
سان جيرمان
3
ليون badge
ليون
ليون
1
انتهت
كأس فرنسا
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ليون
ليون
1
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باريس سان جيرمان
سان جيرمان
2
انتهت
12الأهداف المسجلة8
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا5/5

جاءت آخر مواجهة بين الناديين في أبريل 2026، حين فاز ليون 2-1 على ملعب بارك دي برانس في الدوري الفرنسي، وهي أحدث خسارة لباريس سان جيرمان على أرضه في هذه المواجهة. وفي آخر خمس مباريات جمعتهما، فاز باريس سان جيرمان ثلاث مرات وليون مرتين، وسجل باريس سان جيرمان 10 أهداف مقابل ثمانية أهداف لليون.

ترتيب الدوري

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
رينرينرين
85121814+416
ف
خ
ف
خ
ف
2
ليلليلليل
8431116+515
ت
ت
ف
خ
ف
3
موناكوموناكوموناكو
8431117+415
ت
خ
ت
ف
ت
4
ليونليونليون
7421135+814
ف
خ
ف
ت
ف
5
باريس سان جيرمانباريس سان جيرمانسان جيرمان
7421149+514
ف
ف
ف
ف
خ
6
باريسباريسباريس
8422139+414
خ
ف
خ
ف
ت
7
لانسلانسلانس
84131612+413
ف
ف
ف
خ
ت
8
مارسيليامارسيليامارسيليا
84041813+512
ف
ف
ف
خ
خ
9
لوريانلوريانلوريان
833276+112
ت
ف
ف
خ
ت
10
نيسنيسنيس
8323810-211
ف
خ
ف
ف
خ
11
تولوزتولوزتولوز
82421211+110
ت
ف
ت
ف
ت
12
أوكسيرأوكسيرأوكسييه
83141218-610
ت
ف
خ
ف
ف
13
بريستبريستبريست
82331412+29
خ
ت
ف
خ
خ
14
أنجييهأنجييهأنجييه
8224915-68
ت
خ
خ
ف
ت
15
لو مانلو مانلومان
81431116-57
ت
خ
خ
ف
ت
16
ستراسبورجستراسبورجستراسبورج
82151218-67
خ
خ
خ
خ
ت
17
ترواترواتروا
8125516-115
ت
خ
خ
خ
خ
18
لو هافرلو هافرلوهافر
8026815-72
خ
خ
خ
خ
ت
دوري الأبطال
تصفيات دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
تصفيات الهبوط
هبوط

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